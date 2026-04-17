

岡崎紗絵（C）MBS

俳優・岡崎紗絵が出演する『ととのいとりっぷ』第2弾が、4月21日深夜11時56分よりMBSで放送される。本作は、仕事終わりの岡崎が京都で「完全なプライベート」を手に入れたらという設定のもと、ドキュメンタリータッチで描かれる旅番組（モキュメンタリー）。

【写真】「サウナと食事」を満喫する岡崎紗絵

30歳という大きな節目を迎えた岡崎が、多忙な日常を離れて「心・体・喉」を整える旅に出る。今回の舞台は、桜が咲き誇る春の京都・北野白梅町エリア。趣味の御朱印集めに加え、彼女が愛してやまない「サウナとビール」を満喫する姿が映し出される。特に、寝ながら楽しむ新感覚の「穴場サウナ」で心身を解き放ち、最高の喉越しを楽しむシーンは、視聴者に究極の没入感を与える内容となっている。

さらに、今作からは俳優・片桐仁がマネージャー役として初参戦する。ドラマと現実の境界が揺らぐ演出により、まるで岡崎のプライベート旅に同行しているかのような感覚をさらに加速させている。

番組は関西ローカルでの放送だが、民放公式テレビ配信サービス「TVer」での配信も行われる。なお、TVerでは第1弾の再配信も実施されている。