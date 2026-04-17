プロ野球のファーム・リーグは17日、東、中、西地区に交流戦を合わせて計7試合が行われ、うち4試合が完封試合だった。

東地区のヤクルト―ロッテ戦（戸田）は延長10回、5―5で引き分け。ヤクルト先発・坂本は4回4安打3失点。西村が2安打1打点、松本直が2安打。ロッテ先発・石川柊は3回4安打2失点（自責1）。愛斗が2安打2打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打をマークした。

日本ハムはオイシックス戦（長岡）に5―0で完封勝利。先発・柴田が3回1/3を1安打4奪三振無失点で、2番手の育成選手・松岡が1回2/3を無安打無失点で3勝目を挙げた。進藤が2安打1打点。オイシックス先発・山田大は3回4安打4奪三振5失点（自責4）で3敗目。園部が2安打。

中地区の中日はDeNA戦（ナゴヤ）に3―0で完封勝利。先発のドラフト1位・中西（青学大）が6回5安打6奪三振無失点で1勝目を挙げた。カリステが初回に先制の1号2ラン。育成選手の中村が3安打1打点、ブライトが2安打。DeNA先発の育成選手・庄司は3回2/3を6安打2失点で1敗目（1勝）。ドラフト5位・成瀬（NTT西日本）、九鬼、育成選手・高見沢が2安打。

西武はハヤテ戦（カーミニークフィールド）に6―2。先発・杉山が7回4安打2失点で2勝目（1敗）。斎藤大が3安打1打点、村田、ドラフト5位・横田（山村学園）が2安打1打点をマークした。ハヤテ先発・高取は7回9安打6失点で2敗目（1勝）。倉本が2安打。

西地区のオリックスはソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に1―0で完封勝利。横山聖が2回に放った1号ソロの1点を3投手の継投で守った。先発・川瀬は5回2/3を4安打7奪三振無失点で1勝目（1敗1セーブ）。ソフトバンク先発・前田悠は5回1/3を2安打6奪三振1失点で1敗目（1勝1セーブ）。石塚が3安打を放った。

阪神は広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に2―0で完封勝利。先発・門別が7回4安打無失点で全14球団で単独トップの4勝目を挙げた。佐野が2安打1打点、育成選手の戸井が2安打。広島先発・玉村は7回8安打8奪三振2失点で1敗目（2勝）。打線は4安打に終わった。

巨人は楽天とのファーム交流戦（ジャイアンツタウン）に11―8で逆転勝ち。打線が先発全員の12安打を放ち、萩尾が2安打3打点、三塚と育成ドラフト5位・知念（オイシックス）が2安打1打点。先発の育成選手・板東は3回5安打2失点で、3番手・堀田が3回2安打無失点で2勝目。楽天はマッカスカーが初回の先制1号2ランなど2安打、ボイトが4回の1号3ランなど2安打。吉野が9回の2号ソロなど3安打2打点、入江が3安打を放った。先発・古賀は6回11安打10失点で1敗目（1勝）。