この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「知っておきたい」なぜ有事なのに金価格は上がらないのか？巨大マネーの攻防と「バネが弾ける」条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが「【金投資】金価格が歴史的な節目を超えた。プロが見据える「6000ドル」の景色とは？」を公開した。動画では、金（ゴールド）市場の最新動向を解説し、価格が横ばいを続ける裏で起きている巨大マネーの攻防と、今後の価格上昇に向けた条件を紐解いている。



地政学的リスクが高まる中、本来なら「有事の金買い」で急騰するはずの金価格が直近で横ばいになっている現状について、YOU氏は「上昇パワーと下落パワーが正面からぶつかり合っている状態だ」と指摘。価格を抑え込む要因として、インフレ懸念による「金利の高止まり」と「ドルの強さ」、そしてパニック時に優等生である金から真っ先に現金化される「換金売り」の存在を解説した。上下からの猛烈な圧力により、現在の金市場は限界まで縮められたバネのような状態にあるという。



さらに視点を変え、投資信託（ETF）を通じた資金の出入りを分析。今年3月には北米から約130億ドルの資金が流出したが、中国やインドを中心としたアジア地域がそれをすべて吸収する勢いで「爆買い」しており、「まさに富の移動が起きている」と強調。アジアの投資家や新興国の中央銀行は、自国通貨への不安から「絶対に価値がゼロにならない実物資産」としての金に強い信頼を寄せており、結果として世界全体のゴールドETF運用資産残高は6060億ドルに到達。市場の底力は確実に強まっていると語った。



金価格が大きく跳ね上がる条件については、地政学的リスクが後退してインフレ懸念が和らぎ、中央銀行が利下げを実行する「バネの重しが外れる瞬間」であると断言。プロの投資家たちもこのタイミングを見越して金の買い増しを始めている。YOU氏は、個人投資家が取るべき行動として、短期的なノイズに一喜一憂せず、長期的な保険としてポートフォリオの一部に金を組み込んで持ち続けることが「最適解」であると結論付けた。