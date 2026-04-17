NOMELON NOLEMON代表曲「ミッドナイト・リフレクション」を一発撮り披露「遥か彼方まで届きますように」
クリエイター・ツミキとシンガーソングライター・みきまりあの二人組音楽ユニット・NOMELON NOLEMONが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌「ミッドナイト・リフレクション」を披露。
■【動画】『NOMELON NOLEMON - ミッドナイト・リフレクション / THE FIRST TAKE』
■『FLASH THE FIRST TAKE』から約1年ぶりの登場
NOMELON NOLEMONの代表曲であり、約1年前に『FLASH THE FIRST TAKE』でも披露した本楽曲を、今回はフルバージョンで『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルな一発撮りでパフォーマンス。
NOMELON NOLEMONが登場する『THE FIRST TAKE』第657回は、4月17日22時よりプレミア公開。
■NOMELON NOLEMON コメント
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
NOMELON NOLEMON OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/PR/NOMELONNOLEMON/