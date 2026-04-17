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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が「【必見】イオン株主絶対登録！iAEONにオーナーズクラブ機能が誕生！」と題した動画を公開した。動画では、iAEONアプリに新たに追加された株主専用の「イオンオーナーズクラブ」機能の概要や、登録手順、お得なキャンペーン情報について詳しく解説している。



最新版のiAEONアプリには、新たに「オーナーズクラブ」のロゴが追加された。この新機能により、従来の物理的なオーナーズカードを持ち歩かなくても、アプリを提示するだけで特典が受けられるようになった。また、優待還元の受け取り方法を「現金」または「WAON POINT」から手軽に選択できるようになった点も大きな特徴だ。わしっし氏は「アプリに登録すると現金でのキャッシュバックが受け取れなくなるから嫌だ、という方も、今回から現金で受け取れるようになりましたので、ぜひこの新機能を使ってみてください」と、利便性の向上を強調した。



さらに、株主総会の招集通知や配当金計算書といった関連書類の電子交付（ペーパーレス化）設定が可能となり、郵送を停止できるようになった。ただし、イオンラウンジの利用には別途登録が必要な点や、家族カードのアプリ登録は不可である点など、いくつかの注意点も挙げられている。また、一部のアプリ対応外店舗では、これまで通り物理カードの提示が必要となるため注意が必要だ。



動画の後半では、2026年4月17日から6月20日までの期間限定で実施されるキャンペーンが紹介された。「オーナーズクラブ登録」と「電子交付」の両方を設定することで、300 WAON POINTが付与される。イオン側はこの電子化の狙いについて、115万人にも上る個人株主への印刷・郵送コストの削減や、データ活用による機動的なマーケティングの実現にあるとしている。



今回のアプリ機能拡充により、イオン株主は優待還元の受け取りや情報管理がよりスムーズに行えるようになった。今後はチャット機能やアンケート、議決権行使などの機能も追加される予定だ。還元ポイントがもらえるお得なキャンペーン期間中にアプリをアップデートし、電子交付への切り替えや登録設定を済ませておくのが賢い選択と言えるだろう。