³¤³°¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØŽ¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Ž£¡ÄÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÎŽ¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Ž£¤è¤ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¶¶¹î±Ñ¡ØÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤Î°ìÎ®¤¬ÆüËÜ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÎ®¤¬¥ê¥¾¡¼¥È¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ïµæ¶Ë¤ÎÈóÆü¾ï
³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¡¢Åê»ñ¡¢¼Ò¸ò¤È¹ñÆâ³°¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤Î¤ÏÈà¤éÈà½÷¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥ó¡×¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Õ¡×¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°ÜÆ°¤äÅÔ»Ô¤Î·öÁû(¤±¤ó¤½¤¦)¤«¤é¥í¥°¥¢¥¦¥È¤·¡¢²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤¿¤À¤æ¤Ã¤¿¤ê°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤Àã»³¤ä¸ÐÈÊ¡¢¥Ó¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤ìÔÂô¡×¤³¤½Èà¤éÈà½÷¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤â°ìÊâ¤â½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ñ¤ä¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤â¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ËÉ¬Í×¤À¡£¥¹¥¡¼¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¥¹¥¡¼¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤ä¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÌõ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤È³Ê¼°¤òÈ÷¤¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¤¢¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤¬¤½¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ëÌõ¤À¡£ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô·¿´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¤¢¤ë³¹¤è¤ê¤â¡¢»³¡¹¤ä¸Ð¤Ë³¤¤Ê¤ÉÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤ä¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤Î¹âµé´¶¡¢°Â¿´´¶¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜÀª¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤³°»ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËâÎÏ
¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡×¤ä¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤äµÒ¼¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¢¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëËÉÙ¤ÊÆÃÅµ¤Ë¤è¤ë°Ï¤¤¹þ¤ß¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²æ¤¬¹ñ¤Ë¤âÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥éÅìµþ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¸æ»°²È¡×¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¾å¹âÃÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢»°½Å¸©¤Î»ÖËà´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡¢È¢º¬Ä®¤Î¶¯Íå²ÖÃÅ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÀ±¤Î¤ä¡×¤ä¡Ö¤Õ¤Õ¡×¤Ê¤É¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤â¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¡×¤òÆÀ¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜÆÃÍ¤ÎÉ÷¾ð¤äÎ¹¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢Î¹´Û¤ä¸ÅÌ±²È¤ò¹¥¤à³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ê¤ì¤¿³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î°Â¿´´¶¤¬¾¡¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¾¡¼ê¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¹ñ¤ØÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤ä¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤·¤«Çñ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡×¤ä¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Î¾åµé²ñ°÷¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ä°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤ä¥Ò¥ë¥È¥ó¤¢¤ê¤¤ÇÎ¹¹ÔÀè¤ò·è¤á¤ë³°¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¢£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È
Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¯¡£
¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»Ö²ì¹â¸¶¤äÌîÂô²¹Àô¡¢Â¢²¦²¹Àô¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¤äÇòÇÏ¤ËÉ¤Å¨¡¢»þ¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ä·Ê´Ñ¤ª¤è¤ÓÀã¼Á¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡ÖÆëÀ÷¤ß¤Î¡×¥Û¥Æ¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Î¹¹ÔÀè¤ÎÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ËÍ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤è¤ê¤â¡¢³°»ñ·Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤¬Í¥Àè¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ò´Þ¤à¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Á°½Ò¤·¤¿¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤ìÔÂô¡×¤Ê¤É¡¢³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤Ë¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¥¢¥¹¥Ú¥ó¤ä¥¯¡¼¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ä¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¢¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊÂ¤ßµï¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤·ÆüËÜ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ç±À¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤ÎÀ³Ê¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¢£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·Ð±Ä¤¬ÆüËÜ¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤é¤ÎPBR²þÁ±Í×ÀÁ¡¢¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¾ì¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤È°ìÀÆ¤ËÊÝÍ»ñ»º¤òÂ»ÀÚ¤ê¡¢·Êµ¤¤¬²¼¸þ¤¯¤È°ìÀÆ¤ËÅê»ñ·×²è¤òÃæ»ß¤·¡¢»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò»Ö¸þ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó·Ð±ÄÅª¤ÊÆüËÜ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¾å¾ì»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¤½¤ì¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·Ð±Ä¤ËÅ°¤¹¤ë³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤ä»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¾ì¤Î²¼Íî¶ÉÌÌ¤äÉÔ·Êµ¤¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀä¹¥¤ÎÇã¤¤¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤È¸«¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¥·¥Ó¥¢¤Ê¿Í°÷À°Íý¤â¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·èÃÇÎÏ¡Ê¸¢¸Â°Ü¾ù¤ÈÁê±þ¤ÎÊó½·¤ÈÀÕÇ¤¡Ë¤È»ñ¶âÎÏ¤Ë¤âÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°»ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤Î·Ð±Ä»×¹Í¤äÁÈ¿¥¤Îº¹°Û¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¹¹¤Ë·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤â¤·¡¢¶âÍø¤¬¹âÆ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£
²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯¡¢·Êµ¤¥ê¥¹¥¯¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ê¥¹¥¯¡¢Î®Æ°À¥ê¥¹¥¯¡¢ÀÇÌ³¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¼á²à¤ËÀâË¡¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Åê»ñ¤ä³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤½¤ìÁê±þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¢£°ìÇñ¿ô½½Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¥ï¥±
¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤ÇºÇÁ±ºö¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅê»ñ¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ºÇÔ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤äÉÙÍµÁØ¤Ï¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢°ìÇñ²¿½½Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤Ë6000Ëü¿Í¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤ä¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ê¤É¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¹Àè¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤Ï¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÆ³«È¯¤ä¹ñºÝ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£À¤³¦Åª¤Ê¹ñºÝ²ñµÄ¤ä¸«ËÜ»Ô¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÍ¶Ã×³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë³°»ñ·Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤Ê·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£Åìµþ¡¢µþÅÔ¡¢¥Ë¥»¥³¤Ê¤É¡¢³°»ñ·Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ëÅÔ»Ô¤ä¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÀ¸¤»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤äÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆºÎ»»¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¢À®Ä¹À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢£±¿±Ä°ÑÂ÷Êý¼°¤Ç¥ê¥¹¥¯²óÈò¡¢¤¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹çÍýÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÎ©ÃÏ¤äÅê»ñ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤À¡£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊÆ·ÏÂç¼ê3¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ä¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¬À¸¤àÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÀµÂÎ
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡»ñËÜ¥³¥¹¥È¡¢¢³ô²Á¸þ¾å¡¢£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¢ºÇ½ªÍø±×¡¢ROE¤äPBR¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¡¢µÒ¼¼²Á³Ê¡¢µÒ¼¼Ê¿¶ÑÃ±²Á¡¢¼ý±×ÎÏ¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡Ö1Éô²°¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¡×¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤ÎÌÜÀþ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³ô²Á¤È»þ²ÁÁí³Û¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°»ñ·Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¿Ê½Ð¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ÊÂç·¿³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¡¦Åê»ñ²È¤¬°Â¿´¤·¤Æ»ö¶È·ÑÂ³¤äÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢³°»ñ·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ëÃÏ¤Ï¡¢ÊÌÁñ¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤¯¡¢¤«¤ÄÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤«¤éÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÇäÇã¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¹¹¤Ê¤ëÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¤òÀ¸¤ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
----------
¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Ò¤Ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£»°É©¶ä¹Ô¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¾Ú·ô¡¢¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯Åù¤Ë¤Æ¶ä¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åù¤Ç³èÌö¡£2013Ç¯¤Ë¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¡£À¤³¦60¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬Ìä¡£¥Ð¥Ï¥Þ¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¡¢¥Ñ¥é¥ª¡¢¥Þ¥ê¥Ö¡¢¥í¥¹¥«¥Ü¥¹¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Ë¥»¥³¡¢µþÅÔ¡¢²Æì¤Ê¤É¹ñÆâ³°¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¡£±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÎÃøÌ¾¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1993Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2000Ç¯ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡ ¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡£ÆüËÜ¶âÍ»³Ø²ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶ä¹Ô¥¼¥í»þÂå¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤µ¤é»Ï¤á¤ë¡©¸Ä¿ÍÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡Ù¡Ê¤¤ó¤¶¤¤¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¥Ë¥»¥³¤À¤±¤¬À¤³¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÏ¶ä¾ÃÌÇ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ê¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ¹î±Ñ¡Ë