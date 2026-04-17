水産会社から「枕崎港近くで沈みそうだ」通報

枕崎市沖で17日午前、4人が乗った漁船が転覆しました。3人は救助されましたが、1人が行方不明になっています。

鹿児島海上保安部によりますと17日午前11時すぎ、水産会社から海保に「所属する第十八幸丸が枕崎港近くで沈みそうだ」と通報がありました。

4人のうち3人を救助 1人行方不明

現場は枕崎市の立神岩の沖合で、漁船には男性4人が乗っていました。4人とも救命胴衣はつけていたということで、午前11時25分ごろ救助にあたっていた仲間の船が4人のうち3人を救助しました。

第十八幸丸は転覆した状態で、現在、出水市の信清優作さん(21)が行方不明となっていて、海保などが捜索しています。

「第十八幸丸」は巻き網漁で獲れた魚を運搬する船だということです。

船が所属する北さつま漁協の屋久一夫参事は、「職員が枕崎に向かっている。連絡を待っている。早く見つかってほしい。心配している」と話しています。

海保によりますと当時の現場の天候は晴れで東の風10メートル、波は1メートルでした。

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