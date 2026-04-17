『サマソニ』マンウィズ、HANA、DEAN ＆ TABBERら第6弾追加アーティスト発表

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8月14日・15日・16日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび大阪・万博記念公園にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の第6弾追加アーティストが発表された。

■国内・韓国からアーティストが集結

東京8月14日には、PACIFIC STAGEのヘッドライナーとして、MAN WITH A MISSIONの出演が決定。圧倒的なライブパフォーマンスと揺るぎない存在感で国内外の支持を集め続ける彼らが、『サマソニ』のステージに大きな熱をもたらす。

併せて、同日には、韓国R＆B/オルタナティブシーンを代表するDEAN ＆ TABBER、凄まじい熱量とスリリングな展開で観る者を引き込むFear, and Loathing in Las Vegas、ラウドかつエモーショナルな表現で独自の立ち位置を築くPassCode、そしてハードコアを得意とする韓国若手バンドのホープ・Xdinary Heroesの出演も決定。

さらに、東京8月15日・大阪8月16日に、鮮烈な個性で急速に支持を広げるHANAが登場。DEAN ＆ TABBER、Xdinary Heroesは、大阪8月16日にも出演する。

そして、東京8月16日・大阪8月14日には、ファンに長く愛され続けるYUKIが登場。彼女のしなやかで自由な表現は、それぞれの日に特別な輝きをもたらすに違いない。さらに、韓国からは国民的兄妹デュオとして幅広い支持を集めるAKMU、フレッシュな魅力で新世代を代表するTWSの出演が決定。加えて、東京8月16日には、深い言葉と強い世界観で聴き手の心を揺さぶり続けるamazarashiも登場する。

25周年を迎える2026年の『サマソニ』は、ジャンルも世代も国境も越えながら、その全体像をさらに鮮やかに広げている。今後の追加発表にも注目だ。なお、チケットは「3DAYチケット（大阪のみ）」「1DAYチケット」「プラチナチケット」の抽選特典付きオフィシャル先行（先着順）を受付中。

メイン写真：東京会場ラインナップ

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■関連リンク

『SUMMER SONIC 2026』公式サイト

https://www.summersonic.com