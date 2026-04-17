渡辺美奈代が“食材使い切り夕食”、フライパン親子丼に反響
歌手でタレントの渡辺美奈代が14日、オフィシャルブログを更新。冷蔵庫にある食材を使い切った食欲そそる夕食を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「夕食の準備」と題してブログを更新した渡辺は、「夕食の準備を始めました」と報告。キッチンで調理を始める様子を披露。
続けて「大きなフライパンで」と題したブログでは、大きなフライパンを使って親子丼を作ったことを明かし、鶏肉や玉ねぎに卵をたっぷりと絡めた調理中の写真を公開。ふんわりとした卵が広がる食欲をそそる一品に仕上がっている。
さらに、「冷蔵庫にある物で」と題してブログを更新。「今夜は冷蔵庫にある物で夜ごはんを作った」とつづり、作り置きもなく食材を使い切ったことで「スッキリ」とした心境を明かした。
翌朝用にゆで卵を２つ残し、無駄なく使い切ったことも報告している。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお夕食のご準備を見ると…ワクワクします」「おいしそうですね！！！」「いいなーーー」「絶対美味しい夜ごはん！」「冷蔵庫綺麗」「スッキリ！」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて「大きなフライパンで」と題したブログでは、大きなフライパンを使って親子丼を作ったことを明かし、鶏肉や玉ねぎに卵をたっぷりと絡めた調理中の写真を公開。ふんわりとした卵が広がる食欲をそそる一品に仕上がっている。
さらに、「冷蔵庫にある物で」と題してブログを更新。「今夜は冷蔵庫にある物で夜ごはんを作った」とつづり、作り置きもなく食材を使い切ったことで「スッキリ」とした心境を明かした。
翌朝用にゆで卵を２つ残し、無駄なく使い切ったことも報告している。
これらの投稿にファンから「美奈代さんのお夕食のご準備を見ると…ワクワクします」「おいしそうですね！！！」「いいなーーー」「絶対美味しい夜ごはん！」「冷蔵庫綺麗」「スッキリ！」などの声が寄せられている。