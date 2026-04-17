待ってました！ その進化ァ！

TVのHDMI端子にぶっ刺せば、あっという間にスマートテレビ。そんな夢のようなデバイスがAmazonの「Fire TV Stick」。

すでに導入済みだよ！という方も多いと思いますが、もしそれが数年前のモデルで、操作にもっさり感とかを感じているなら、いい乗り換え先、出ました。

まぁ、同じFire TV Stickなのですが、新型が出たのです！

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これが新型の「Fire TV Stick HD」。4月30日発売で、価格は6,980円です。

前モデルより高速化＆スリム化、TVから電源供給も公式サポート

Image: Amazon

まず大きな変更点を整理しますね。

・前モデルより平均で30％高速化 ・本体がスリム化で隣のHDMIポートへ干渉しにくい ・電源ポートがUSB-Cへ、L字ケーブル付属で取り回しも楽 ・テレビのUSB-Aポートからの給電をサポート

…最高では？

高速化はシンプルにうれしいし、直接ぶっ刺してもHDMIポートに干渉しにくいのもよき。なにより、テレビからの給電を公式にサポートしたってところがいいですねー。

これまでのFire TV Stickはアダプタが必要だったので、配線がゴチャつきがち。一方この新モデルは、テレビのUSB-Aポートから給電できるので、配線は最低限、電源アダプタも不要になりました。

実は旧モデルでも同じ運用はできなくもなかったんですけど、テレビによってはUSB-Aは常時通電じゃないので、起動に時間がかかっていたんですよね…。一方、新モデルは起動時間が改善しているので、テレビから電源を確保する運用も実用的になっているみたい。

Image: Amazon

対応解像度はフルHDまで。

ここは以前のFire TV Stick（4Kじゃないほう）と変わりませんが、ホーム画面のデザインが変更されています。Amazonによれば、よりコンテンツが見つけやすくなっているとのこと。

我が家のFire TV Stickももう3年？4年？くらいまでのモデルだし、そろそろ買い替えてもいいかもなぁ。

Source: Amzon