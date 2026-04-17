ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が17日、Xを更新。婚活番組出演を発表した。

前日16日には「実は私、婚活してきました！」と明かした上で「また明日、詳しくお伝えします」と予告していた。そして今回「【お知らせ】私も32歳になり、そろそろ婚活しようかなぁというタイミングでの番組参加でした！ 嘘偽りなく本気で自分の感情と向き合い葛藤し続けた30日間。私の婚活を最後まで見守っていただけたら嬉しいです」と報告。28日午後10時開始の同局系「時計じかけのマリッジ」に出演すると告知した。

告知動画は「結婚までのタイムリミットは30日」のナレーションから始まる。番組サイトによると「婚活ビギナーの美女3人が、30日後に結婚？！ ハイスペ男性30人から、運命の1人を見つけられるのか！ 結婚式までのカウントダウンが始まる」と説明。女性参加者はあやか(中野綾香)なちょ(徳本夏恵)ゆか(西澤由夏)の3人。

西澤アナは1993年（平5）8月12日生まれ、埼玉県出身。中大在学中に「ミス中央大学2013」グランプリ。タレント活動なども行う。就職活動でアナウンサーとしてキー局の入社試験を受けるも全滅。16年サイバーエージェント入社。営業として勤務し、18年4月からABEMA専属アナウンサーとなる。当時は「アナウンサーもどき」などと言われたことを明かしている。

現在はバラエティー番組「チャンスの時間」をはじめ、スポーツ情報番組、定時ニュース、ボートレース番組などに出演。4月1日には初の写真集を出版し、水着姿を披露している。