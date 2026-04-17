「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）

ヤクルトのホセ・オスナ内野手が１７日、自身のＸに新規投稿。１６日のＤｅＮＡ戦の八回にスイングしたバットが手を離れ、川上球審に直撃してしまった件について謝罪した。

オスナは「Ｉ，ｍ ｖｅｒｙ ｓｏｒｒｙ ａｂｏｕｔ ｗｈａｔ ｈａｐｐｅｎｅｄ ｔｏｄａｙ ｗｈｅｎ ｍｙ ｂａｔ ｈｉｔ ｔｈｅ ｍａｉｎ ｕｍｐｉｒｅ．（きょう、私のバットが球審に当たってしまったことは本当に申し訳ありません）」と謝罪の言葉をつづった。

続けて「Ｉ ｈｏｐｅ ｈｅ，ｓ ｗｅｌｌ，Ｉ，ｍ ｒｅａｌｌｙ ｓｏｒｒｙ．（私は彼が元気でいてくれることを願っています。本当に申し訳ありません）」と一日も早い回復を願った。

オスナのバットが頭部を直撃した川上球審は途中交代となり、救急車で病院に搬送された。

八回に代打で右前打を放ったＤｅＮＡの筒香嘉智内野手も試合後、「きょうはアンパイアの川上さんがああいうことになってしまったので、無事を祈るだけです。きょうはそれ以外にコメントはありません」と心配そうな表情で話していた。