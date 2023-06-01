中島健人、“アイドル”と“オタク気質”のギャップ自覚 「フルーティス」新CMでは“素”の表情見せる
歌手で俳優の中島健人が出演するミツカン「フルーティス」の新テレビCM「はじめてのフルーティス」篇が、24日から放送される。これに先駆け、インタビューが公開された。
【写真】さわやかすぎる！ピンクのシャツ×腕まくりの中島健人
同CMは、「フルーティス」を初めて飲んだ中島の率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成されている。中島は、初めて目にする同商品のボトルに不思議そうな表情を浮かべるが、ひと口味わうとその果実感やすっきりとした後味に驚き、リアルなリアクションを連発。中島の“素”の表情が映し出されている。
中島はさわやかな色合いの衣装でスタジオに登場。監督からの「用意したセリフや演技ではなく『フルーティス』をリアルに味わって、スタッフと会話するように率直な感想を話してください」というオーダーを受け、「わかりました！“偶然の産物”を狙うんですね（笑）」と笑顔で快諾し、撮影に臨んだ。
自身で調整した同商品のソーダ割を飲むシーンでは、「ちょっと待って！ヤバいくらいフルーティー！」「スーパーデリシャス！」と、やや興奮気味に。そして、「ケンティー フルーティー！」とインパクトのある感想を披露し、撮影現場を盛り上げた。
■中島健人インタビュー
――ミツカン「フルーティス」のCM キャラクターに起用された感想をお聞かせください。
CMキャラクターに選んでいただけたことを光栄に思っております。さわやかさや、気分を切り替えてくれるような魅力がとてもすてきだと感じています。自分なりにそのよさを表現できれば、と思っています。
――新テレビCMの撮影を終えた感想をお聞かせください。
今まででいちばんスッキリした自分…つまり“素直な中島健人”を切り取っていただけたCMになってるんじゃないかと思ってます。なんか「スッキリさわやかケンティー」って感じ（笑）
――今回リニューアルした「フルーティス」を飲んだ率直な感想をお聞かせください。
まずは、とっても驚きました。1番感じたのは“フルーティーさ”なんですけど、さらに後味がスッキリしているところで「新感覚だな」って感じています。最初は「お酢だから酸っぱいんだろうな」って予想していたんですけど、全然そんな感じではなくて…“酸味マックス”ではなく、とてもおいしい。後味がス〜って抜けていく感じが、すてきでさわやかでオシャレな感じがします。
――4種類の「フルーティス」アレンジメニューを試飲・試食して、1番気に入ったものを教えてください。
まず“「フルーティス シャインマスカット」の水割り”は…本当に後味スッキリ、おいしい！ 続いて“「フルーティス あまおう」のソーダ割り”。う〜ん、さわやかなイチゴの香りがする。あまおうを炭酸でいただくっていう楽しさがありますね。続いて“「フルーティス 白桃」のミルク割り”です。香りは白桃とミルク共に香ってくる感じですけど、味は…オシャレな甘さが漂う感じ。で、“「フルーティス ざくろ」のアイス”！これ…“出会っちゃった”ね（笑）。うまいわ！ ざくろ効くわ〜（笑）。ここまでドリンクが続いて、突如「アイス登場！」みたいな“番外編”ではあるんですけど…（1番のお気に入りは）アイスです（笑）！
もちろん“シャインマスカットの水割り”も“あまおうのソーダ割り”も、“白桃のミルク割り”もおいしいです。全部オススメする上での…アイスです（笑）！これ、すごい画期的だと思う。アイスを単品で食べることに慣れていたせいか、「フルーティス」を加えることによって一気に世界が変わる。日常、身の回りに存在している食べものに「フルーティス」があるだけで広がりが違う。だから水も炭酸も牛乳も、フルーティスがあると色鮮やかに変わっていく。素晴らしくおいしかったです、すべて！
――「フルーティス」を使って作ってみたいと思う、中島さんオリジナルのメニューを教えてください。
「フルーティス シャインマスカット」を冷製パスタに合わせてみたいですね。冷製パスタとかで、ちょっと甘味と酸味がほしい時は「フルーティス シャインマスカット」とかがいいなと思っていて…。たとえばナポリタンだったら「フルーティス あまおう」をちょっと入れてみたら、隠し味になったりするのかもしれないですね。ちょっといま、そこまで考えちゃいました（笑）
――CMや映画、テレビ、アーティスト活動で活躍している中島さん流の気分転換法を教えてください。
フレグランスとか香りでリフレッシュすることも多いですし、運動もよくするんです。筋トレも撮影終わりとかリハ前に行ったりするんですけど、運動後、運動前とか気持ちを切り替えたい時に「フルーティス」を飲んで、いい感じに気分転換して臨みたいなって思いました。
――フルーティーで甘く感じられる「フルーティス」が、後味スッキリした味わいになっているように、中島さんが第一印象と知り合った後で「ギャップがある」と言われたことはありますか？
“アイドル”という立ち位置としては「セクシー」っていう言葉のイメージが強かったり、ロマンチックな“王子”っていうイメージが強いらしいんですけど…仲良くなった方々からは「変な野郎だな」って言われます（笑）。大阪の友だちとかに「変な奴やな、お前。でも好きやで」って言われますね（笑）。「なんで？」って言ったら、「オタクっぽいやんか」みたいな。ボクはけっこう凝り性というか“オタク気質”な部分があるので、のギャップがあるって自分でも思ってます（笑）」
――新CMをご覧になる皆さまへ「フルーティス」のように“甘いのにベタつかない”メッセージをお願いします。
甘いだけじゃなくて、気持ちまでリフレッシュしてくれる「フルーティス」みたいに、みんなの毎日を僕がすてきにするよ！
【写真】さわやかすぎる！ピンクのシャツ×腕まくりの中島健人
同CMは、「フルーティス」を初めて飲んだ中島の率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成されている。中島は、初めて目にする同商品のボトルに不思議そうな表情を浮かべるが、ひと口味わうとその果実感やすっきりとした後味に驚き、リアルなリアクションを連発。中島の“素”の表情が映し出されている。
自身で調整した同商品のソーダ割を飲むシーンでは、「ちょっと待って！ヤバいくらいフルーティー！」「スーパーデリシャス！」と、やや興奮気味に。そして、「ケンティー フルーティー！」とインパクトのある感想を披露し、撮影現場を盛り上げた。
■中島健人インタビュー
――ミツカン「フルーティス」のCM キャラクターに起用された感想をお聞かせください。
CMキャラクターに選んでいただけたことを光栄に思っております。さわやかさや、気分を切り替えてくれるような魅力がとてもすてきだと感じています。自分なりにそのよさを表現できれば、と思っています。
――新テレビCMの撮影を終えた感想をお聞かせください。
今まででいちばんスッキリした自分…つまり“素直な中島健人”を切り取っていただけたCMになってるんじゃないかと思ってます。なんか「スッキリさわやかケンティー」って感じ（笑）
――今回リニューアルした「フルーティス」を飲んだ率直な感想をお聞かせください。
まずは、とっても驚きました。1番感じたのは“フルーティーさ”なんですけど、さらに後味がスッキリしているところで「新感覚だな」って感じています。最初は「お酢だから酸っぱいんだろうな」って予想していたんですけど、全然そんな感じではなくて…“酸味マックス”ではなく、とてもおいしい。後味がス〜って抜けていく感じが、すてきでさわやかでオシャレな感じがします。
――4種類の「フルーティス」アレンジメニューを試飲・試食して、1番気に入ったものを教えてください。
まず“「フルーティス シャインマスカット」の水割り”は…本当に後味スッキリ、おいしい！ 続いて“「フルーティス あまおう」のソーダ割り”。う〜ん、さわやかなイチゴの香りがする。あまおうを炭酸でいただくっていう楽しさがありますね。続いて“「フルーティス 白桃」のミルク割り”です。香りは白桃とミルク共に香ってくる感じですけど、味は…オシャレな甘さが漂う感じ。で、“「フルーティス ざくろ」のアイス”！これ…“出会っちゃった”ね（笑）。うまいわ！ ざくろ効くわ〜（笑）。ここまでドリンクが続いて、突如「アイス登場！」みたいな“番外編”ではあるんですけど…（1番のお気に入りは）アイスです（笑）！
もちろん“シャインマスカットの水割り”も“あまおうのソーダ割り”も、“白桃のミルク割り”もおいしいです。全部オススメする上での…アイスです（笑）！これ、すごい画期的だと思う。アイスを単品で食べることに慣れていたせいか、「フルーティス」を加えることによって一気に世界が変わる。日常、身の回りに存在している食べものに「フルーティス」があるだけで広がりが違う。だから水も炭酸も牛乳も、フルーティスがあると色鮮やかに変わっていく。素晴らしくおいしかったです、すべて！
――「フルーティス」を使って作ってみたいと思う、中島さんオリジナルのメニューを教えてください。
「フルーティス シャインマスカット」を冷製パスタに合わせてみたいですね。冷製パスタとかで、ちょっと甘味と酸味がほしい時は「フルーティス シャインマスカット」とかがいいなと思っていて…。たとえばナポリタンだったら「フルーティス あまおう」をちょっと入れてみたら、隠し味になったりするのかもしれないですね。ちょっといま、そこまで考えちゃいました（笑）
――CMや映画、テレビ、アーティスト活動で活躍している中島さん流の気分転換法を教えてください。
フレグランスとか香りでリフレッシュすることも多いですし、運動もよくするんです。筋トレも撮影終わりとかリハ前に行ったりするんですけど、運動後、運動前とか気持ちを切り替えたい時に「フルーティス」を飲んで、いい感じに気分転換して臨みたいなって思いました。
――フルーティーで甘く感じられる「フルーティス」が、後味スッキリした味わいになっているように、中島さんが第一印象と知り合った後で「ギャップがある」と言われたことはありますか？
“アイドル”という立ち位置としては「セクシー」っていう言葉のイメージが強かったり、ロマンチックな“王子”っていうイメージが強いらしいんですけど…仲良くなった方々からは「変な野郎だな」って言われます（笑）。大阪の友だちとかに「変な奴やな、お前。でも好きやで」って言われますね（笑）。「なんで？」って言ったら、「オタクっぽいやんか」みたいな。ボクはけっこう凝り性というか“オタク気質”な部分があるので、のギャップがあるって自分でも思ってます（笑）」
――新CMをご覧になる皆さまへ「フルーティス」のように“甘いのにベタつかない”メッセージをお願いします。
甘いだけじゃなくて、気持ちまでリフレッシュしてくれる「フルーティス」みたいに、みんなの毎日を僕がすてきにするよ！