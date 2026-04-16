メッシ、UEコルネジャを買収しオーナーに就任！ 古巣ゆかりの地で新たな挑戦
UEコルネジャ16日、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが同クラブを買収し、新オーナーに就任したことを発表した。
クラブはメッシのオーナー就任に際して、「メッシとバルセロナの綿密な関係、そしてカタルーニャにおけるスポーツと地元の人材育成に対する貢献を示すもの」と説明。「スポーツと組織の両面の成長を促進し、クラブの基盤を強化して、才能への投資を継続していくことを目指す」と決意を表明している。
UEコルネジャはカタルーニャ州を本拠地とするクラブで1951年に創設。アーセナルに所属するスペイン代表GKダビド・ラヤや、かつてバルセロナに所属した元スペイン代表DFジョルディ・アルバなどが少年時代を過ごしたクラブとしても知られている。
チームは現在、テルセーラ・フェデラシオン（スペイン5部相当）のグループ5で3位につけており、首位とは勝ち点「5」差の位置にいる。
クラブはメッシのオーナー就任に際して、「メッシとバルセロナの綿密な関係、そしてカタルーニャにおけるスポーツと地元の人材育成に対する貢献を示すもの」と説明。「スポーツと組織の両面の成長を促進し、クラブの基盤を強化して、才能への投資を継続していくことを目指す」と決意を表明している。
UEコルネジャはカタルーニャ州を本拠地とするクラブで1951年に創設。アーセナルに所属するスペイン代表GKダビド・ラヤや、かつてバルセロナに所属した元スペイン代表DFジョルディ・アルバなどが少年時代を過ごしたクラブとしても知られている。
チームは現在、テルセーラ・フェデラシオン（スペイン5部相当）のグループ5で3位につけており、首位とは勝ち点「5」差の位置にいる。