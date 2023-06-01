旬の新じゃがは潰さず混ぜるだけ。ツレヅレハナコ流！驚くほど簡単な「和風ポテサラ」

旬の新じゃがのおいしさをまるっと味わうなら、〈つぶさないポテサラ〉がおすすめ！ 水分の多い新じゃがは、つぶすとべちゃっとなりがちですが、粉ふきいもにすれば表面の水分がとび、味がよくからむんです。

ごろごろのじゃがいもと合わせるのは、きゅうりや玉ねぎ、ゆで卵のほか、青じそや梅も。お好みで混ぜ合わせながら、一味違った和風ポテサラをぜひ楽しんで！

『新じゃがのごろごろポテトサラダ』のレシピ

材料（2人分）

新じゃがいも（大）……2個（約260g）

きゅうり……1/2本

玉ねぎ……1/4個（約50g）

青じその葉……4枚

ゆで卵……1個

梅肉（塩分13％の梅干しを包丁でたたいたもの）……小さじ2

塩……少々

マヨネーズ……大さじ2

作り方

（1）じゃがいもは皮をむいて4つ割りにし、鍋に入れる。水をひたひたになるまで注ぎ、ふたをして中火にかける。沸騰したら弱火にし、竹串がすっと通るくらいまで10分ほどゆでて、湯を捨てる。ふたをして鍋を揺すり、水分をとばして粉ふきいもにする。

（2）きゅうりは薄い小口切りにして塩をまぶし、10分ほどおいて手で水けを絞る。玉ねぎは縦に薄切りにして水にさらし、ペーパータオルに包んで水けを取る。青じそは軸を除いて一口大にちぎり、ゆで卵は殻をむいて横半分に切る。

（3）器にじゃがいも、きゅうり、玉ねぎ、しそ、ゆで卵を盛り合わせる。マヨネーズを添えて梅肉をのせ、卓上で混ぜていただく。

梅の酸味や大葉の香りがアクセントになった、さっぱり大人味のポテサラ。おつまみやホムパにもぴったりです。この春、リピートしてくださいね！

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）