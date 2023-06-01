旬の新じゃがは潰さず混ぜるだけ。ツレヅレハナコ流！驚くほど簡単な「和風ポテサラ」
旬の新じゃがのおいしさをまるっと味わうなら、〈つぶさないポテサラ〉がおすすめ！ 水分の多い新じゃがは、つぶすとべちゃっとなりがちですが、粉ふきいもにすれば表面の水分がとび、味がよくからむんです。
ごろごろのじゃがいもと合わせるのは、きゅうりや玉ねぎ、ゆで卵のほか、青じそや梅も。お好みで混ぜ合わせながら、一味違った和風ポテサラをぜひ楽しんで！
『新じゃがのごろごろポテトサラダ』のレシピ
材料（2人分）
新じゃがいも（大）……2個（約260g）
きゅうり……1/2本
玉ねぎ……1/4個（約50g）
青じその葉……4枚
ゆで卵……1個
梅肉（塩分13％の梅干しを包丁でたたいたもの）……小さじ2
塩……少々
マヨネーズ……大さじ2
作り方
（1）じゃがいもは皮をむいて4つ割りにし、鍋に入れる。水をひたひたになるまで注ぎ、ふたをして中火にかける。沸騰したら弱火にし、竹串がすっと通るくらいまで10分ほどゆでて、湯を捨てる。ふたをして鍋を揺すり、水分をとばして粉ふきいもにする。
（2）きゅうりは薄い小口切りにして塩をまぶし、10分ほどおいて手で水けを絞る。玉ねぎは縦に薄切りにして水にさらし、ペーパータオルに包んで水けを取る。青じそは軸を除いて一口大にちぎり、ゆで卵は殻をむいて横半分に切る。
（3）器にじゃがいも、きゅうり、玉ねぎ、しそ、ゆで卵を盛り合わせる。マヨネーズを添えて梅肉をのせ、卓上で混ぜていただく。
梅の酸味や大葉の香りがアクセントになった、さっぱり大人味のポテサラ。おつまみやホムパにもぴったりです。この春、リピートしてくださいね！
食と旅と酒をこよなく愛する文筆家・料理研究家。多くの雑誌や書籍、WEBでレシピの提案やエッセイなどを寄稿するほか、イベントや料理講座などでも活躍中。食や日常を綴るSNSも人気。オリジナル揚げ鍋や調理バッド、食器など商品プロデュースも手掛けている。