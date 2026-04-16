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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、『【横浜花博】トゥンクトゥンクがひこにゃんとわるにゃんこ将軍とコラボグッズ発売！』と題した動画を公開した。動画では、2027年に開催予定の「GREEN×EXPO 2027」公式キャラクターである「トゥンクトゥンク」と、人気ご当地キャラクター「ひこにゃん」「わるにゃんこ将軍」のコラボレーショングッズのラインナップを紹介している。



今回のコラボレーショングッズには、この企画のために描き下ろされた特別なイラストが使用されている。博覧会のテーマである豊かな緑や花々に囲まれた、心温まるアートワークが全アイテムのベースとなっている。



動画内では、実際の店舗に並ぶ商品が次々と映し出される。丸型マグネットクリップ（2種類、各880円）やマグネットステッカー（2種類）といった日常使いしやすいアイテムをはじめ、注目を集めたのはお米と野菜から作られた「おやさいクレヨン」（2200円）である。ビーツ、カシス、とうもろこし、キャベツ、竹炭の5色がセットになっており、安全な素材で作られている環境に配慮した商品だ。



そのほかにも、クリアファイル2枚組（770円）、缶バッチ（2種類、各385円）、ポストカード（2種類、各220円）、ステッカーシール（2種類、各440円）、アクリルキーホルダー（880円）など、多彩な商品が揃う。中が無地になっているメモ帳（2種類、各495円）など、実用的な文具も紹介された。



可愛らしいキャラクターたちが集結したコラボグッズは、博覧会への期待をさらに高めるラインナップとなっている。

動画は「また新しい情報が入ったら動画にしますね」と締めくくられており、今後の続報にも注目が集まる。