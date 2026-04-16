M!LK、Ado、&TEAMらが登場！新音楽番組『STAR』次回ラインナップ発表

音楽番組『STAR』より、4月23日放送の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名50音順

Ado「ビバリウム」

石川晟也「パパランパンプッシュ」

&TEAM「We on Fire」

DA PUMP＆m.c.A・T「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」

増田貴久「銀の龍の背に乗って」

M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」

■増田貴久、石川晟也、DA PUMP＆m.c.A・Tも登場

『STAR』は、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組。『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班とエンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの最新パフォーマンスと即時性のあるエンタメニュースを一挙に届ける。

◎M!LK

「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し、音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースするたびに快進撃を続けるM!LKは、今話題の「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」の2曲をパフォーマンスする。

◎Ado

メジャーデビュー5周年イヤーとなった2025年、世界33都市で50万人を動員、日本人アーティスト史上最大級の規模となる世界ツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』や自身初のドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』を成功裏に終えたAdoが登場。その勢いはとどまることを知らず、2026年7月には日産スタジアム公演を控えるAdoが、自身初の自伝的小説をもとに作詞・作曲を手掛けた楽曲「ビバリウム」を歌い上げる。

◎石川晟也

霜降り明星のせいやがアーティスト“石川晟也”として登場。霜降り明星として、2018年に『ytv漫才新人賞決定戦』『M-1グランプリ』で優勝し、その地位を確立すると、豊かな表現力と親しみやすいキャラクターで、バラエティ番組『新しいカギ』などのテレビ番組、ラジオ、YouTubeなど幅広く活躍。2025年10月に、石川晟也としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。今回は3月25日にリリースした2ndシングル「パパランパンプッシュ」を披露する。

◎&TEAM

そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を2025年に達成した&TEAMが登場。4月21日発売の3rd EP『We on Fire』より、「We on Fire」をパフォーマンスする。

◎DA PUMP＆m.c.A・T

「U.S.A.」が爆発的なヒットを記録し、『日本レコード大賞』や『NHK紅白歌合戦』にも出演するなど日本中を席巻。老若男女から愛されるDA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」を、m.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。

◎増田貴久

ドラマや映画、バラエティ番組に引っ張りだこのNEWSの増田貴久も登場。抜群の歌唱力でファンを魅了し、自身のカバーヒストリーをまとめた待望のフルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの名曲「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。

◎M!LK吉田仁人はSTARナビゲーターに

また、「令和でも大人気!!2000年代ソング」と題し、2000年代に一世を風靡した楽曲をランキング方式で公開。誰もが聞いたことのある名曲たちをたっぷり紹介していく。果たして、どんな楽曲がランクインしているのか？

MC上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、M!LKの吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM!LKのリーダーを務める吉田が、上垣アナとどんな化学反応を見せるのか注目だ。

■番組情報

フジテレビ系『STAR』

04/23（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

(C)フジテレビ

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/