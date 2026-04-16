無印良品のおすすめのおやつを5つ紹介します。今回は、無印良品好きのESSEベストフレンズ101メンバーが選んだアイテムを、料理研究家・しらいのりこさんが徹底チェック。栄養がとれて罪悪感なく食べられるおやつをぜひチェックしてみてくださいね。

リーズナブルでおいしい「スティック切れ端干しいも」

・間食にほどよい度：75％

【写真】食べやすくてコラーゲンもとれるおやつ

無印良品の『素材を生かした スティック切れ端干しいも』は、干しイモの切れ端を集めた、リーズナブルなおやつ。

「しっかりしたかみごたえでおいしい。甘すぎず、さっぱり食べられます」（しらいのりこさん）

「かむことで満足感アップ。ダイエット中にも」（ESSEベストフレンズ101・むらさきすいこさん）

・素材を生かした スティック切れ端干しいも 75g ￥190

食べやすくてコラーゲンもとれる「白桃グミ」

・パクパクすすむ度：70％

『肌のことを考えてつくった 白桃グミ コラーゲン入り』は、白桃の果汁を使った、自然な甘さのグミ。

「小さいから食べやすくて、つい手が伸びます。ついでにコラーゲンがとれるなんておトク！」（しらいのりこさん）

「ほどよい弾力が好きです。娘もお気に入り」（ESSEベストフレンズ101・宮入京子さん）

・肌のことを考えてつくった 白桃グミ コラーゲン入り 61g ￥290

体にうれしい「素材の栄養おやつ」シリーズ

無印良品の「素材の栄養おやつ」シリーズは、不足しがちな栄養をおいしく補給できます。

●タンパク質を摂りたいなら

・おつまみにぴったり度：85％

『素材の栄養おやつ たんぱく質 黒豆&チーズ』は、タンパク質を含む黒豆やフリーズドライのチーズに、ゴロッとしたドライイチジクも。

「素朴で香ばしい黒豆がかなりいい！ おつまみにもよさそう」（しらいのりこさん）

「個包装なのが便利で外出時にも持ち歩けます」（ESSEベストフレンズ101・宮入京子さん）

・素材の栄養おやつ たんぱく質 黒豆&チーズ 20g×7袋 ￥790

●ポリフェノールを摂りたいなら

・香ばしさと甘味のバランス度：75％

『素材の栄養おやつ ポリフェノール くるみ＆クランベリー』は、クルミ、クランベリー、ピーカンナッツ、ヒマワリの種の組み合わせ。

「ナッツの香ばしさとポリフェノールに着目したフルーツの甘味が絶妙」（しらいのりこさん）

・素材の栄養おやつ ポリフェノール くるみ＆クランベリ 20g×7袋 ￥790

●鉄分を摂りたいなら

・積極的に食べたい度：80％

『素材の栄養おやつ 鉄分 カシューナッツ＆レーズン』は、ナッツのなかでも鉄分の多いカシューナッツを使用。ヨーグルトのトッピングにも。

「これ、めちゃめちゃうれしいおやつ！ 女性が不足しがちな鉄分を手軽にとれるのはうれしい！」（しらいのりこさん）

・素材の栄養おやつ 鉄分 カシューナッツ＆レーズン 20g×7袋 ￥790

※ ​この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください。