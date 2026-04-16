Photo: SUMA-KIYO

登山やキャンプが趣味ということもあり、普段使いのバッグもアウトドアブランドのものを好んで使っている筆者。

MacBook Neoを購入したのに合わせて、普段使いのバッグも新調しようと考えたのですが、アウトドアブランドのバッグには、ノートPCを保護するためのクッション付きスペースが備わっていないことが結構多いんです。となれば、ケースでしっかり守るしかありません。

あのふかふかスペースなみの防御力で、ノートPCをしっかり守ってくれるケースが欲しい…。

ミルスペックで防御力＋99

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そんな僕のニーズにぴったりだったのが、tomtocの「360°保護 パソコンケース」（4/16現在 税込 3,090円）です。

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見た目はミニマルなPCケースですが、その中身はまさに「防御力+99」のガチ仕様。内部には高弾性エッジと呼ばれる極厚パッドがデバイスをぐるりと包囲し、もっとも衝撃を受けやすい四隅には、特許取得済みのゴム製クッション「CornerArmor」が4カ所すべてに仕込まれています。

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特筆すべきは、軍用レベル（ミルスペック）の落下試験（MIL-STD-810H）をクリアしている点。この規格をパスしたPCケースは史上初だそうで、どおりで、クッションの重厚さが他の製品とは一線を画しているわけです。

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僕が購入した13インチサイズは、最新のMacBook Neoにもピッタリ。これにさえ入れておけば、クッション付きの収納スペースがないアウトドアブランドのリュックやトートバッグでも、安心して連れ出せるようになりました。

周辺機器もひとつにまとまる

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保護性能だけでなく、実用性の高さも光ります。前面にあるジッパー式のフロントポケットには、充電器やケーブル、マウス、ハブ、USBメモリなど、周辺機器をまとめて収納可能。AirTagや鍵を取り付けられるストラップを備えているあたりも、ニーズをよく分かっています。

僕は普段から使うガジェット類をこのポケットに集約しているので、外出時にはこのケースにPCを入れてサッと持ち出すだけで、忘れ物は皆無。このスマートな一連の流れは、収納力のあるポケットのおかげです。

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サイズ展開は12.3インチから16インチまでの全7種類。この幅広いラインナップなら、MacBook Neoだけでなく、さまざまなノート型PCで最適なサイズが見つかるはずです。

カラーバリエーションも非常に豊富で、ブラック、あいねず、オレンジ、グリーン、グレー、ベビーピンク、ミスティブルー、サンド、ネイビーの全9色展開。サイズによって選択できる色は異なりますが、自分のスタイルに合わせたチョイスができるのは嬉しいですよね。

新しくMacBook Neoを手に入れたなら、まずはこの13インチサイズを選んでおけば間違いありません。圧倒的な防御力と機動力を兼ね備えたこのケース、GWの旅のお供としても最高に頼もしい相棒になってくれますよ。