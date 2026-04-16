人気お笑いコンビが、ネット上で大きな反響を呼んでいる自身の再現ネタに対し、驚きと喜びの混じった心境を明かした。

【映像】本人も絶賛！かまいたちのモノマネ（実際の様子、28分10秒頃）

かまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』。4月15日の放送では、「東西ものまね戦士」が集結し、珠玉のネタや業界の裏話が披露された。

番組内では、ホリが「嫉妬した」という若手ものまね芸人による、かまいたちのネタが紹介された。河口こうへいとNo.ナオトによる「かまいたち」のモノマネは、YouTube動画を意識した演出や、濱家の特徴的なツッコミ、笑い方が忠実に再現されたものである。ホリは「誰もいなかったのに、それをいち早く、YouTubeの部分をうまくマネしている」とその着眼点と習得スピードを絶賛した。

番組で紹介VTRが流れると、そのクオリティに対し、山内健司は「動画でめっちゃ似てるって、ファンの方とかに送られてきて。自分のはあんま分かんないっす。似てるのか似てないのか。でも濱家のはめっちゃ似てるやんと思いながら」と告白。相方の濱家隆一も「（山内のモノマネは）似てると思う。僕はなんかNo.ナオトみて俺、あんなんちゃうやろと思ってるんですけど」と、いうと他の芸人からは「笑い方が似てる」との声が上がり、周囲の反応に驚きを隠せない様子であった。

さらに濱家は「ものまね芸人の人が出てきてくれた時は、めっちゃ嬉しかったっすね」と率直な喜びを口にした。「しかも、されへんタイプやろなと思ってたから」と分析しつつ、自身のスタイルが模倣の対象となったことに深い感慨をにじませていた。