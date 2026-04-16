疾患の手術と治療のため一部活動を制限していた「STU48」の清水紗良さん（20）が活動再開することが16日、グループの公式サイトで発表されました。

【映像】STU48の公式サイト

「2期生 清水紗良の活動に関するお知らせです。3月中旬より疾患の手術および治療のため、一部活動を制限させていただいておりましたが、この度無事に治療が完了し、医師からの許可も下りましたため、制限を解除し通常通りの活動を再開させていただきます」と報告。

「ファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配をおかけいたしましたこと、改めておわび申し上げます。また、活動制限期間中も温かいご声援でお支えいただきましたこと、心より感謝申し上げます」と伝えました。

「今後とも、清水紗良ならびにSTU48への変わらぬご支援を賜りますよう、なにとぞよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けています。

清水さんをめぐっては、今年3月10日、公式サイトが「3月中旬より1カ月程度、疾患の手術及び治療を行うこととなりました」と病名は明らかにしなかったものの、活動の制限を発表していました。（『ABEMA NEWS』より）