timelesz初のユニット企画の衣装を一挙公開！橋本将生の“足ぴょこん”などポージングや表情に反響「かわいすぎ」「大人な雰囲気にドキドキ」

【動画】timelesz初のユニット企画の衣装ムービー／MVトレーラー

timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の通常盤DISC2に収録される初のユニット企画曲の衣装動画が、グループ公式Instagramで公開された。

■橋本の“足ぴょこん”など各々の表情＆動きにも注目

ユニットは、現在Netflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で描かれた3組で構成。松島聡・橋本将生・猪俣周杜はロサンゼルス組、佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝は韓国組、菊池風磨・寺西拓人は東京組で、それぞれのユニットごとに統一感のある衣装となっている。

松島・橋本・猪俣のユニット曲「No Map Just Vibes」が流れるなか、まずは猪俣がペールブルーのゆるめのセットアップに白いインナーをあわせて登場。陽光が差し込む真っ白な部屋のなかで一回転して、インナーのシャツのリボンをクルクル回し、カメラを覗き込んでグイッと上に投げる仕草を見せる。

続く橋本もゆるめのグレーのセットアップに白×グレーのインナーを合わせて、大きく両手を広げて一回転。片足をぴょんと上げるキュートな動きを見せた。松島は全身アイボリーのセットアップ。くるっと回ったりピースしたり動くたびに、袖についたリボンが揺れる。

松島がゆっくりカメラに近づき、口を尖らせながら上にポーンとカメラを投げる動きを見せると、BGMが佐藤・原・篠塚のユニット曲「We’re on the Top」にチェンジ。路上に登場した篠塚がオールブラックコーデの襟元をピシッとしたあと、ステップを踏みながら一回転し、カメラを移動させると、光沢のあるジャケットが印象的な黒衣装を纏った原が、腕を組んでから人差し指を立てて明るい笑顔を見せた。ハードなライダースジャケットを纏った佐藤はクールな表情を見せている。

そしてBGMが菊池・寺西のユニット曲「half ＆ half」に変わると、カーキのパンツに黒いハーフコート姿の菊池が登場。腕を組みながらくしゃっとした笑顔で現れた菊池に続き、寺西がキャメル色のブルゾンに白いパーカーをレイヤードし、くすみブルーのパンツを合わせた姿で、ポケットに手を入れてニッコリ微笑んだ。

コメント欄には、「周杜くんの透明感がやばい」「将生の足ぴょこんがかわいすぎる」「聡ちゃんターンがきれい」「しの回り方がかわいい」「原ちゃんは笑顔が最高」「勝利くんはやっぱりかっこよすぎ」「風磨くんの衣装がどストライクすぎる」「てらの大人な雰囲気にドキドキ」といった、様々な感想が寄せられている。

■timelesz『MOMENTUM』3 Units Music Video Trailer

なおグループ公式YouTubeでは、MVトレーラー映像も公開されている。