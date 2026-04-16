開催：2026.4.16

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 7 - 6 [マリナーズ]

MLBの試合が16日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとマリナーズが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。

2回表、7番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SD 0-2 SEA

4回表、1番 ブレンダン・ドノバン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SD 0-4 SEA

5回表、6番 ルーカス・レイリー 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SD 0-6 SEA

6回裏、3番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 2-6 SEA

9回裏、8番 フェルナンド・タティス 7球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 SD 3-6 SEA、9番 ルイス・カンプサノ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-6 SEA、1番 ラモン・ラウレアーノ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 5-6 SEA、2番 ジャクソン・メリル 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 7-6 SEA

試合は7対6でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのアレク・ジェーコブで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのアンドレス・ムニョスで、ここまで2勝2敗1S。

ここまでパドレスは12勝6敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方マリナーズは8勝11敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 14:00:33 更新