三種きな粉で味わう口どけ！ わらび餅専門店「門藤」栃木日光店

記事ポイント わらび餅専門店「門藤」栃木日光店が5月16日にオープン国産本わらび粉と3種のきな粉でとろける食感を楽しめるわらび餅ドリンク「WARABI-TA」もそろう わらび餅専門店「門藤」栃木日光店が5月16日にオープン国産本わらび粉と3種のきな粉でとろける食感を楽しめるわらび餅ドリンク「WARABI-TA」もそろう

わらび餅専門店「門藤」栃木日光店が、栃木県日光市にオープンします。

門藤の本わらび餅は、国産本わらび粉ときな粉を使った、とろけるような食感が魅力です。

お土産にも立ち寄りにも使いやすい新店として注目を集めます。

わらび餅専門店「門藤」栃木日光店

店舗名：わらび餅専門店 門藤 栃木日光店開店日：2026年5月16日

わらび餅専門店「門藤」栃木日光店は、日光エリアで門藤の味を楽しめる新店舗です。

店舗は観光の合間にも立ち寄りやすく、手土産選びにも便利です。

本わらび餅

素材：国産本わらび粉、きな粉風味の異なる3種のきな粉で楽しめるきな粉：ふくゆたか、黒ごま、深煎り

本わらび餅「脆味」は、やわらかくとろける口あたりを楽しめる一品です。

商品は風味の異なる3種のきな粉で味わいの違いを楽しめるため、食べ比べの面白さも広がります。

本わらび餅は、花見菓子や涼味菓子、茶菓子や温わらび餅として季節を問わず楽しめます。

お土産にも自宅用にも選びやすく、通年で味わえるのがうれしいポイントです。

食感と風味

わらび餅は、弾力とのどごしの良さを両立した食べ心地が特徴です。

きな粉の香ばしさがやさしく広がり、最後まで飽きずに味わえます。

3種のきな粉は、それぞれ異なる香りとコクを持ち、わらび餅の印象を変えてくれます。

好みに合わせて味を選べるため、家族や友人とシェアする楽しさも生まれます。

わらび餅ドリンク

わらび餅ドリンク「WARABI-TA」は、わらび餅の新しい楽しみ方を提案するメニューです。

ドリンクは幅広い世代が親しみやすく、店頭で気軽に試しやすい一杯に仕上がります。

わらび餅専門店「門藤」栃木日光店は、やわらかな食感と香ばしいきな粉の組み合わせを楽しめる新スポットです。

本わらび餅は季節を問わず味わいやすく、日光観光のお土産にもぴったりです。

わらび餅ドリンクを含めた多彩なメニューもそろい、立ち寄る楽しみが広がります。

わらび餅専門店「門藤」栃木日光店の紹介でした。

よくある質問

Q. わらび餅専門店「門藤」栃木日光店はいつオープンしますか？

A. わらび餅専門店「門藤」栃木日光店は2026年5月16日にオープンします。

Q. 本わらび餅の特徴は何ですか？

A. 本わらび餅は国産本わらび粉ときな粉を使い、とろけるような食感と3種のきな粉の風味を楽しめます。

Q. どんなメニューがありますか？

A. 店頭では本わらび餅に加え、わらび餅ドリンク「WARABI-TA」も楽しめます。

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