本拠地メッツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に先発登板。6回2安打2四球10奪三振で1失点と好投した。この試合はドジャース移籍後初めてDHを兼ねず、投手に専念。13日（同14日）の試合で右肩付近に受けた死球の影響で、このような出場形態は2021年以来5年ぶりとなる。豊富な球種を織り交ぜた投球術を、米解説者も絶賛した。

大谷は初回、2回と3者凡退で切り抜ける順調な立ち上がり。3回1死からメレンデスに二塁打を許したが、連続三振でピンチを切り抜けた。5回に制球を乱して2つの四球を与えると、再びメレンデスに二塁打を浴び、今季初の自責点が記録された。しかし、後続を再び連続三振に抑え、最少失点でしのいだ。6回は圧巻の3者連続三振。この日の最速は100.4マイル（約161.6キロ）だった。

スイーパーやカーブ、スプリットなど多彩な球種を織り交ぜ、6回10奪三振1失点。6回1死からベイティを抑えた場面では、71.5マイル（約115キロ）で空振り三振を奪った。全米中継した米スポーツ専門局「ESPN」で解説を務めたオーレル・ハーシュハイザー氏は「彼が球種を織り交ぜるのが大好きだ。土台になるのは速球だが、どの球種の引き金を引くことも恐れない」と称賛した。

メジャー通算204勝を挙げ、サイ・ヤング賞にも輝いているハーシュハイザー氏は「100マイル投げていたのに、今度はスローカーブで一気に72マイルまで落とした。7つの球種を持っているが、さらに増やしているように感じるね。全盛期のユウ・ダルビッシュを見ているようだ」と変幻自在の投球術をダルビッシュ有投手（パドレス）になぞらえて称えた。



（THE ANSWER編集部）