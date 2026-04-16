小原正子、長女が突然涙…兄への可愛すぎるやきもちエピ明かす
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が14日、オフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの可愛すぎる“やきもち”エピソードを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、小原は「笑顔の帰宅からの★」と題してブログを更新し、絵文字を交えながら「こうめちゃん、今日も笑顔で帰ってきてくれました！」と報告。「小学校はとても楽しいらしいです」と順調な学校生活に喜びをにじませ、「うれし」と母としての素直な心境をつづった。
一方で、帰宅後に会話をしている最中、長女が突然“ぐすんぐすん”と泣き出したことも明かし、「？！？！？！どしたん！？」と驚いたという。
理由は「１年生おめでとう会」での出来事だったといい、小原によると、１年生には６年生の「パートナー」が付き、プレゼントをもらう機会があったと説明。長女にも６年生の男の子のパートナーがいたが、自身の兄である11歳の長男・誠希千くんが別の１年生にプレゼントを渡している姿を見て、「めっちゃいやだったらしい！」とやきもちを焼いてしまったとか。
長女の様子について「かわいいやきもちでぐすんぐすんぐすんぐすんぐすんぐすん泣いていました」と母としての愛情あふれる言葉でつづりつつ、「このことを誠希千に話したら 喜びそうやなーーー」と兄妹の仲の良さが伝わる一言を添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「きっとせいきち君といたかったのね」「優しいせいきちくんが聞いたら喜びながらもウルウルしちゃいそうな気がする」「なんてかわいい」「こりゃお兄ちゃん、大喜びだね」「嬉しそうなお顔が浮かびます」「鈴木ファミリー、本当に大好き」「ご両親の愛がお子様方にきちんと伝わっているからこそ仲の良い兄妹が成り立つものですよね」「反応楽しみ」「妹らしい可愛いヤキモチ」「素直で可愛い」「なんて素直で、純真な少女なのでしょう！」「せいきち君に彼女が出来たら大変そう」 「本当に３人とも優しいいい子に育ってる！」「幸せ家族」「小さな 乙女心に水面がたって、、、うーん可愛い」「最高のヤキモチ」「キュンキュンしちゃった」「か、かわいすぎますーーー！！！！」「ほっこり」などの声が寄せられている。
この日、小原は「笑顔の帰宅からの★」と題してブログを更新し、絵文字を交えながら「こうめちゃん、今日も笑顔で帰ってきてくれました！」と報告。「小学校はとても楽しいらしいです」と順調な学校生活に喜びをにじませ、「うれし」と母としての素直な心境をつづった。
理由は「１年生おめでとう会」での出来事だったといい、小原によると、１年生には６年生の「パートナー」が付き、プレゼントをもらう機会があったと説明。長女にも６年生の男の子のパートナーがいたが、自身の兄である11歳の長男・誠希千くんが別の１年生にプレゼントを渡している姿を見て、「めっちゃいやだったらしい！」とやきもちを焼いてしまったとか。
長女の様子について「かわいいやきもちでぐすんぐすんぐすんぐすんぐすんぐすん泣いていました」と母としての愛情あふれる言葉でつづりつつ、「このことを誠希千に話したら 喜びそうやなーーー」と兄妹の仲の良さが伝わる一言を添えてブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「きっとせいきち君といたかったのね」「優しいせいきちくんが聞いたら喜びながらもウルウルしちゃいそうな気がする」「なんてかわいい」「こりゃお兄ちゃん、大喜びだね」「嬉しそうなお顔が浮かびます」「鈴木ファミリー、本当に大好き」「ご両親の愛がお子様方にきちんと伝わっているからこそ仲の良い兄妹が成り立つものですよね」「反応楽しみ」「妹らしい可愛いヤキモチ」「素直で可愛い」「なんて素直で、純真な少女なのでしょう！」「せいきち君に彼女が出来たら大変そう」 「本当に３人とも優しいいい子に育ってる！」「幸せ家族」「小さな 乙女心に水面がたって、、、うーん可愛い」「最高のヤキモチ」「キュンキュンしちゃった」「か、かわいすぎますーーー！！！！」「ほっこり」などの声が寄せられている。