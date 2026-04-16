【HG 1/144 リゼル（ディフェンサーbユニット）【再販】】 予約開始：4月16日11時 8月 発送予定 価格：3,190円 【HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）【再販】】 予約開始：4月16日11時 7月 発送予定 価格：2,750円 【HG 1/144 アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット】 予約開始：4月16日11時 7月 発送予定 価格：6,490円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 リゼル（ディフェンサーbユニット）」「HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」「HG 1/144 アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット」を7月から8月に再販する。4月16日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「リゼル（ディフェンサーbユニット）」が3,190円、「リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」が2,750円、「アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット」が6,490円。

本製品は、漫画「機動戦士ガンダムUC バンデシネ」に登場する「RGZ-95 リゼル ディフェンサーbユニット」や、「機動戦士ガンダムUC」に登場する「リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」「アイザック」「ガザC」「ギラ・ドーガ」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回本製品の再販分をプレミアムバンダイにて受注することを告知しており、4月16日11時より予約受付を開始する。

「HG 1/144 リゼル（ディフェンサーbユニット）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE、ABS

MSV設定カラーを成形色で忠実に再現しており、特徴的なメガ・ビーム・ランチャーのアームは、フレキシブルに可動し、大迫力のポージングが可能で、MS形態からWR（ウェイブライダー）形態への変形を一部差し替え式で再現し、両形態の安定感とプロポーションを追及している。

両手の手でメガ・ビーム・ランチャーを構える事ができる左右両手のハンドパーツが付属しているほか、ロンドベル、地球連邦軍のマーキングが付属している。

「HG 1/144 リゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE、ABS

劇中登場のリゼルC型（ゼネラル・レビル配備機）の装備、形状、カラーを完全再現しており、｢リゼルC型（ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機）｣（別売）とは異なるバックパックとサイドアーマーで形状を再現している。

一部パーツの差し替えにより、メガ・ビーム・ランチャー装備型も再現可能で、フレキシブルなアクションを可能とする関節機構を採用し、変形ギミックを搭載した機体ながら設定に近いプロポーションを再現している。

また、ゼネラル・レビル配備機専用マーキングが付属。マーキングは、｢リゼルC型（ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機）｣（別売）と同一である。

「HG 1/144 アイザック／ガザC／ギラ・ドーガ（ユニコーンVer.）セット」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE、ABS、合成ゴム セット内容HGUC 1/144 アイザック（ユニコーンカラーVer.）HGUC 1/144 ガザC（ユニコーンカラーVer.）HGUC 1/144 ギラ･ドーガ（ユニコーンカラーVer.）各種武器付属

「HGUC アイザック、ガザC、ギラ･ドーガ」を「機動戦士ガンダムUC」に登場する仕様で商品化しており、世界観を演出したディスプレイが楽しめるHGUC 1/144 ネオ・ジオン‘袖付き’3機セットとなっている。

劇中登場イメージのカラーを成形色で追及しており、特徴的なエングレービングを新規造形で完全再現。仕上がりを整えるマーキングシール（ホイルシール）が付属している。

｢HGUC アイザック（ユニコーンカラーVer.）｣は、腕部とシールド表面パーツを新規造形で再現しており、「アクションベース2」（別売）に対応する股間パーツに変更している。

｢HGUC ガザC（ユニコーンカラーVer.）｣は、変形ギミックを搭載しており、腕部と胸部を新規造形で再現している。

｢HGUC ギラ・ドーガ（ユニコーンカラーVer.）｣は、腕部を新規造形で再現している。

(C)創通・サンライズ