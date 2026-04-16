UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードの第2戦が、4月16日04:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

その直後の1分に試合が動く。レアル・マドリードのアルダ・ギュレル（MF）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、6分バイエルン・ミュンヘンが同点に追いつく。ヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからアレクサンダル・パブロビッチ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、29分レアル・マドリードが逆転。アルダ・ギュレル（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

38分、さらにスコアが動く。バイエルン・ミュンヘンのダヨ・ウパメカノ（DF）のアシストからハリー・ケーン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

42分、さらにスコアが動く。レアル・マドリードが逆転。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで前半が終了。2-3とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。ヨシプ・スタニシッチ（DF）からアルフォンソ・デービス（MF）に交代した。

61分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。セルジュ・ニャブリ（FW）からジャマル・ムシアラ（MF）に交代した。

61分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ブラヒム・ディアス（FW）からエドゥアルド・カマビンガ（MF）に交代した。

86分にレアル・マドリードのエドゥアルド・カマビンガ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

後半終了間際の89分バイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラ（MF）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

90+1分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からフランコ・マスタントゥオノ（MF）に交代した。

90+2分、レアル・マドリードが選手交代を行う。トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）からティアゴ・ピタルチ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+4分バイエルン・ミュンヘンが逆転。ハリー・ケーン（FW）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールを決めて4-3と逆転する。

この試合はバイエルン・ミュンヘンが4-3で勝利し、2試合合計スコアでも6-4で勝利した。

試合終了後にレアル・マドリードのアルダ・ギュレル（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-04-16 06:50:15 更新