ある日テレビ番組を見ようと、バッファローのネットワークレコーダー「nasne」にタブレットから接続すると、なぜかうまく再生されない事態に。あれこれタブレット側で設定を変えたり、スマホから接続したりしてみるも、やはりダメ。

購入から5年たつうえに、ほぼ24時間365日電源を入れっぱなしではあるので、そろそろ寿命がきてもおかしくない。そう思い、2台目のnasneを注文しました。

その後、結局nasneの問題ではなくタブレット（Google Pixel Tablet）とスマホ（Google Pixel 10 Pro）の2026年3月のOSアップデートが影響していることが確定的になり、いまだに修正されていないのでマジでなんとかしてほしいな、という感じなのですが、これでnasneを2台並行運用できるぞ、ってことでラッキーと思うことにしました。

新たに追加したnasne

みなさんご存じの通り、nasneはテレビ放送を受信して、それをスマホ（torne mobileアプリ）やパソコン（PC TV Plusなど）でストリーミング視聴したり、録画して後で見ることができるものです。筆者の場合はJスポーツのメジャーリーグ中継か、レース中継か、お笑い番組くらいしか興味がないのですが、それでもnasneが1台だけだと時々困った問題が発生していました。

それは、裏番組の録画・視聴ができないこと。シングルチューナーなので録画時間帯が被るとどちらかが優先されてしまいますし、録画中は他チャンネルの放送を見ることができません。番組表で面白そうな番組を見つけても、家族のお気に入りレギュラー番組の予約録画時間帯に被っていて泣く泣く諦めたことが何度あったことか。

しかしnasneを2台体制にすればそんな問題も解決。録画先を一方のnasneに設定すればちゃんと裏番組の録画もOKです。ただ、スマホのtorne mobileアプリではnasneが2台あっても別々の番組を同時視聴することはできないようで、そこは残念です（パソコンからはPC TV Plusで、スマホからはtorne mobileアプリで、という形であれば同時視聴可能）。

2台体制に

録画時間帯が被っていても2台あれば大丈夫！

で、2台目のnasneを追加するにあたっては、外付けHDDにもこだわってみました。nasne自体、2TB容量のHDDを内蔵しているのでしばらくはもつのですが、いちいち見なくなった録画データを削除するのが面倒なので放置してしまい、いずれは足りなくなります。

1台目のnasneではポータブルな外付け2TB HDDをずっと使い続けているものの、デスクトップ用なので耐久性の面で少し不安。なので、2台目にはNAS用HDDを組み合わせることにしました。モノは東芝の「N300」という製品です。

HDDケースに収めた東芝のNAS用HDD「N300」

早速活躍してくれています

ちょうど東芝さんにHDDの取材をしたタイミングで、コイツは良さそうだぞ、ってことで試してみることに。正直言ってテレビ録画用にはオーバースペック気味な感じがしなくもないですが、これからもnasneには24時間365日、いいHDDで末永く頑張ってほしいなあという気持ちを込めての投資です。それはともかく、Pixelスマホ・タブレットでちゃんと視聴できないの、早く修正してくれませんかね。

製品名 発売元 実売価格 nasne バッファロー 3万6150円 N300 4TB 東芝 3万2000円 USB-C 3.5インチ HDDケース 3588C3-BK ORICO 2799円