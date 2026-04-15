益若つばさ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/04/15】タレントの益若つばさが4月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のスタイルを披露し、話題となっている。

【写真】40歳レジェンドモデル「お人形さんみたい」美脚輝くミニ丈コーデ披露

◆益若つばさ、ミニ丈コーデ披露


益若は「miumiuの受注会行ったよ」とつづり、人気のイタリアブランドMiu Miu（ミュウミュウ）の受注会に行ったことを報告。写真を複数枚投稿した。

身長が150cmという益若は「今回ミニ丈多くて低身長にはありがたい」と記し、ブルーのパフスリーブのミニワンピース、黄色いトップスとプリーツバルーンミニスカート、白いキャミソールとミニスカートにイエローのブーツ、ブルーの半袖シャツにピンクのミニスカートを合わせたスタイルなど様々なコーディネートを公開しており、ミニ丈ボトムスを使用したコーディネートではすらりとした美しい脚が際立っている。

◆益若つばさの投稿に反響


この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「憧れる」「どれも似合ってる」「天使だと思った」「ミニ丈にブーツが最高」「可愛いしかない」「お人形みたい」「美脚すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】