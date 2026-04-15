4月13日に京都府南丹市内の山中で子供と見られる遺体が発見され、14日には行方不明となっていた安達結希くん（11）であることが判明した。

3月23日午前8時ごろ、当時小学校5年生だった結希くんは、卒業式に出席するため父親の車で学校近くまで送られた直後から行方がわからなくなっていた。

警察による懸命な捜索が続けられるなか、29日には学校から西に約3キロ離れた峠道で、結希くんのものとみられる黄色の通学用かばんが発見。さらに、4月12日には遺体発見場所から南西に約4キロ離れた山中で黒いスニーカーが見つかっていた。

そして、行方不明から3週間が過ぎた13日午後4時45分ごろ、学校から南西に約2キロ離れた離れた山林で子どもとみられる遺体が仰向けの状態で発見され、司法解剖によって結希くんであることが判明するという、最悪の結末を迎えた。

13日の遺体発見を受け、結希くんが通っていた小学校は14日、子どもたちへの影響を考えて臨時休校に。保護者に対しては、「児童の心の安定を最優先」に、家庭で子どもを見守ることや、憶測や噂話を子どもの前でしないよう緊急連絡が回されたという。

この事件に地元住民をはじめ、日本中が結希くんの事件に心を痛め、行方を見守っているなか、元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員であるへずまりゅう氏（34）が取った行動が物議を醸している。

へずま氏は遺体発見直後の13日18時50分、自身のXに【ご報告】と題して《南丹市の児童行方不明事件ですが水面下でずっと動いていました。本日、子供たちの安全を願い行政に対し陳情書を提出しました》と、南丹市役所前で、マジックで「陳情書」と書かれた茶封筒を持った自身の写真を投稿。

その上で、《それと近隣住民が冷たく簡単な質問をしただけで警察に通報されます。スーパーボランティアのおじさんも断られたみたいだし本当に不可解だ》と、地元住民や警察の対応に不満を漏らした。

同日19時にも再び、《昨日の令和ボイスで早速600件を越える陳情が届きました。その中に南丹市に対して子供達の安全を強化して欲しいと言う内容の陳情がありましたので本日提出して参りました》と、陳情書を提出したことをアピールした。

へずま氏が実績を誇る「令和ボイス」とは、へずま氏が12日から公開している市民の声を集めるサイトのことで、ここに”不満”を投稿すると、AIが自動的に陳情書に変換してくれる仕組みだ。一覧として公開されている陳情はサイト公開前の日付のものも合わせて全6件。

提出されたとみられる陳情書も公開されており、南丹市内のすべての小学校通学路において、死角を完全に排除するための防犯カメラの設置を求めている。

陳情内容はともかく、子供の遺体が発見された直後に近隣住民に声をかけて、歓迎されなかったことなどを《不可解》などと不満を露わにしたことや、無関係の自治体に陳情書を提出したことをアピールする姿勢にXでは批判が殺到。

《お前には関係ない。警察に任せろ。迷惑すぎる》

《近隣住民はただでさえ疲弊してるのに興味本位丸出しのあんたが来たらそら嫌やろ

通報されて当たり前や ご遺体が発見された日に何発信してんのこいつ…》

《そりゃこんな忙しい時に来られても迷惑でしかないやろ 近隣住民も不安の中で生活してるのにそんな言い分は違くないか そんな不可解な話じゃない》

《全く無関係な奈良市の市議会議員が陳情書。意味がわからない》

元警視庁捜査一課の刑事で、現在は警護・危機管理会社の取締役を務める高野あつし氏も《マジで失せろ。 子供の遺体発見のニュース出ている場所に、 バズり狙いでくるな！》と苦言を呈していた。

そもそも、市外の市議会議員が陳情書を提出することに何か意味はあるのだろうか？ 南丹市に問い合わせたところ、議会事務局の担当者はへずま氏が陳述書を提出しにきたことは「事実」だと明かした。

「へずま氏が電話をかけてこられて、陳情書を提出するということで持ってこられました。基本的に体裁が整っていれば全部受け取りはしますので、議会事務局の方で受け取りました」

また、提出された陳情書は公開されているものと「たぶん同じだと思います」とのことで、他の自治体の市議が提出することについては「陳情は別にどこの方であっても、市に対して”こういうこと陳情します”という形であれば、どこの人かは全然関係ありません」と、市外からの陳情でも問題はないという。

陳情に対して何か動くことがあるか聞いたところ「すごく言いにくいですけど」と前置きしつつ「議会で事業の方はしませんので基本的に何かすることはありませんが、中身を見まして、市の執行部にお伝えする中で”対応していこう”ということになれば、対応することにはなるかと思います」と、回答した。

形式が整ってさえいれば陳述書は誰からでも受理するので「迷惑ではない」とし、「私どもは貴重な声をいただいたという風にしか解釈しておりません」と説明していた。