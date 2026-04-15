【NBPM 112 ポケットモンスター コレクションスタンド モンスターボール】 7月 発売予定 価格：3,080円 【NBPM 113 ポケットモンスター ジガルデ（パーフェクトフォルム）デラックスエディション】 8月 発売予定 価格：6,600円 【CLICK CLICK 各種】 8月 発売予定 価格：各2,750円

カワダは、企業向けイベント「おもちゃビジネスフェア2026」にてブロック玩具「ナノブロック」より「ポケットモンスター」の新商品などを展示している。

イベント会場の同社ブースでは「ナノブロック」シリーズの新商品「NBPM 112 ポケットモンスター コレクションスタンド モンスターボール」、「NBPM 113 ポケットモンスター ジガルデ（パーフェクトフォルム）デラックスエディション」を展示。

ナノブロックで表現されたモンスターボールは、赤と白のツートンカラーとデザインが再現され、開閉ギミックを備え別売りの「ポケモンナノブロック」シリーズを飾ることができる。「ジガルデ（パーフェクトフォルム）」も巨大な姿が再現されている。

また、ブースではクリックするとライトアップする新商品「CLICK CLICK」が展示。「富士山」や「浅草」、「日本庭園」など日本の景色や観光地をイメージしたデザインとなっている。

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