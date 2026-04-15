遠藤航の同僚FWがアキレス腱断裂か。「W杯出場が危ぶまれている」と現地報道。王座奪還を狙うフランス代表に痛手

遠藤航の同僚FWがアキレス腱断裂か。「W杯出場が危ぶまれている」と現地報道。王座奪還を狙うフランス代表に痛手