遠藤航の同僚FWがアキレス腱断裂か。「W杯出場が危ぶまれている」と現地報道。王座奪還を狙うフランス代表に痛手
今年６月に開幕する北中米ワールドカップで、2018年ロシアW杯以来の優勝を目ざすフランス代表に激震が走った。
遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールでプレーするフランス代表FWユーゴ・エキティケが、アキレス腱断裂の重症を負った可能性があるのだ。
現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦（０−２）で、先発したエキティケは27分、ドミニク・ソボスライからのパスを受けようとした際に、芝に足を取られて転倒。その時に右のアキレス腱あたりを痛めたか、そのまま起き上がれず。スタッフの確認後、プレー続行は不可能と判断されたようで、ストレッチャーに乗せられて交代した。
状態が心配されるなか、クラブ専門メディア『LIVERPOOL.COM』は「怪我の詳細はまだ明らかになっていない」とし、こう伝えている。
「自力で歩いてピッチを後にできなかったことから、リバプールでの今季の残り試合やフランス代表として臨む今夏のW杯出場が危ぶまれている」
同メディアは、アキレス腱断裂の可能性を示唆し、「回復には通常12か月ほどかかるため、エキティケはW杯出場を逃すだけでなく、来季の大半も欠場することになる」と懸念を示す。
英衛星放送『Sky Sports』によると、リバプールのアルネ・スロット監督は「かなり深刻そうだが、私はどれほど酷いか分からない。明日、さらに詳しく検査を行ない、状態を確認する予定だ。とりあえず様子を見るが、状況が良くないことは明らかだ」と述べている。
３月26日に行なわれた国際親善試合のブラジル戦（２−１）では決勝ゴールを奪うなど、本大会のメンバー入りが有力視されていたエキティケ。CFのほか、左ウイングでも計算できる23歳が仮に長期離脱となれば、レ・ブルーにとって痛手となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールでプレーするフランス代表FWユーゴ・エキティケが、アキレス腱断裂の重症を負った可能性があるのだ。
現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦（０−２）で、先発したエキティケは27分、ドミニク・ソボスライからのパスを受けようとした際に、芝に足を取られて転倒。その時に右のアキレス腱あたりを痛めたか、そのまま起き上がれず。スタッフの確認後、プレー続行は不可能と判断されたようで、ストレッチャーに乗せられて交代した。
「自力で歩いてピッチを後にできなかったことから、リバプールでの今季の残り試合やフランス代表として臨む今夏のW杯出場が危ぶまれている」
同メディアは、アキレス腱断裂の可能性を示唆し、「回復には通常12か月ほどかかるため、エキティケはW杯出場を逃すだけでなく、来季の大半も欠場することになる」と懸念を示す。
英衛星放送『Sky Sports』によると、リバプールのアルネ・スロット監督は「かなり深刻そうだが、私はどれほど酷いか分からない。明日、さらに詳しく検査を行ない、状態を確認する予定だ。とりあえず様子を見るが、状況が良くないことは明らかだ」と述べている。
３月26日に行なわれた国際親善試合のブラジル戦（２−１）では決勝ゴールを奪うなど、本大会のメンバー入りが有力視されていたエキティケ。CFのほか、左ウイングでも計算できる23歳が仮に長期離脱となれば、レ・ブルーにとって痛手となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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