3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。風に舞う自然物や、車から身を乗り出す姿勢、歴史的な精鋭部隊をヒントに、1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。

今回は、自然の風景から、少し特殊な乗り方、そして歴史上の役割まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□は
は□□り
□□えへい

ヒント：樹木の枝の先に付いているもの、車の窓枠に腰を掛けるような独特の乗り方、そして君主を間近で警護する精鋭部隊を思い出してみてください。

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正解：この

正解は「この」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「この」を入れると、次のようになります。

このは（木の葉）
はこのり（箱乗り）
このえへい（近衛兵）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の呼び名、昭和の車文化で見られた俗称、そして歴史的な官職という、幅広い年代やジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、脳の語彙ネットワークを広げる良いトレーニングになりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)