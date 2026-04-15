【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字を埋めてみよう！ 歴史的な精鋭部隊がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、自然の風景から、少し特殊な乗り方、そして歴史上の役割まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□は
は□□り
□□えへい
ヒント：樹木の枝の先に付いているもの、車の窓枠に腰を掛けるような独特の乗り方、そして君主を間近で警護する精鋭部隊を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「この」を入れると、次のようになります。
このは（木の葉）
はこのり（箱乗り）
このえへい（近衛兵）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の呼び名、昭和の車文化で見られた俗称、そして歴史的な官職という、幅広い年代やジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、脳の語彙ネットワークを広げる良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然の風景から、少し特殊な乗り方、そして歴史上の役割まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□り
□□えへい
ヒント：樹木の枝の先に付いているもの、車の窓枠に腰を掛けるような独特の乗り方、そして君主を間近で警護する精鋭部隊を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：この正解は「この」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「この」を入れると、次のようになります。
このは（木の葉）
はこのり（箱乗り）
このえへい（近衛兵）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の呼び名、昭和の車文化で見られた俗称、そして歴史的な官職という、幅広い年代やジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉を音の共通点で結びつける作業は、脳の語彙ネットワークを広げる良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)