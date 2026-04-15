毎日に選びやすい二輪特定原付！ ELEMOs「glafit NFR-01シリーズ」

記事ポイント ELEMOs公式ストアでglafitの特定原付「NFR-01 Lite」「NFR-01 PRO」が購入できます。NFR-01シリーズは着座できる自転車型ボディと着脱式バッテリーで日常移動に使いやすいモデルです。先着10,000台には電動空気入れやスマホホルダーなど5点セットが無料で付きます。 ELEMOs公式ストアでglafitの特定原付「NFR-01 Lite」「NFR-01 PRO」が購入できます。NFR-01シリーズは着座できる自転車型ボディと着脱式バッテリーで日常移動に使いやすいモデルです。先着10,000台には電動空気入れやスマホホルダーなど5点セットが無料で付きます。

ELEMOsが、glafitの特定小型原動機付自転車「NFR-01 Lite」「NFR-01 PRO」の販売を公式ストアで始めます。

ELEMOs公式ストアでは、これまでの四輪タイプに加えて二輪タイプも選べるようになり、移動手段の選択肢が広がります。

先着10,000台限定の無料特典も付くため、日常の足を探している人はまとめてチェックできます。

ELEMOs「glafit NFR-01シリーズ」

販売場所：エレモーズ公式ストア取扱開始商品：NFR-01 Lite、NFR-01 PRONFR-01 Lite価格：187,000円（税込）NFR-01 PRO価格：249,700円（税込）特典：先着10,000台に5点セットを無料プレゼント特典内容：電動空気入れ、エレモーズオリジナルカバー、スマホホルダー、ドリンクホルダー、グローブ

ELEMOsは、免許不要で乗れる特定小型モビリティの提案を四輪から二輪へ広げます。

glafitの実績あるNFR-01シリーズを選べることで、移動距離や道路環境に合わせた1台を選びやすくなります。

走行モード

走行方式：アクセル操作で進むEV二輪車道走行モード：最高速度20km/h歩道通行モード：最高速度6km/h歩道通行条件：標識など条件がある場所のみ

NFR-01シリーズは、自転車のような見た目ながらアクセル操作で進むため、発進操作を覚えやすいモデルです。

走行モードを切り替えられるので、利用シーンに応じて使い分けしやすくなっています。

安定設計

タイヤサイズ：14インチ乗車姿勢：着座タイプ設計特徴：低重心フレーム足元：ペダルを足置きとして使用

14インチタイヤとサドルを組み合わせた車体は、段差や荒れた路面でも扱いやすさを意識した設計です。

低重心のフレームと足を置きやすいステップが、日常移動での安心感につながります。

シンプル操作

始動手順：電源オン→モード選択→アクセル操作操作思想：説明書を読まなくても使いやすい設計

シンプルな始動手順は、特定原付を初めて使う人でも慣れやすい仕様です。

毎日の近距離移動で迷いにくい操作性を重視したい人に向いています。

着脱式バッテリー

バッテリー：着脱式充電方法：家庭用100Vコンセント充電時間目安：約5時間

着脱式バッテリーは、車体ごと屋内に入れにくい環境でも充電しやすい仕様です。

自宅のコンセントで充電できるため、日々の管理をシンプルにできます。

Lite

商品名：NFR-01 Lite航続距離（定地走行試験値）：約33kmバッテリー：36V／7.8Ahモーター定格出力：0.35kW（350W）登坂性能目安：勾配22％前後（理論値）価格：187,000円（税込）

NFR-01 Liteは、価格を抑えながら必要な性能を備えたバランス型モデルです。

日常の近距離移動をできるだけ導入しやすい価格で始めたい人に選びやすい1台です。

PRO

商品名：NFR-01 PRO航続距離（定地走行試験値）：約46kmバッテリー：48V／9.6Ahモーター定格出力：0.5kW（500W）登坂性能目安：勾配30％前後（理論値）価格：249,700円（税込）

NFR-01 PROは、坂道や長めの移動距離に対応しやすいハイパワーモデルです。

勾配があるエリアで使いたい人や、1回の充電でより長く走りたい人に向いています。

購入サポート

販売元：ELEMOs合同会社所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階（1E）サポート方法：公式ストア、電話、メール

ELEMOsは、公式ストアでの購入が不安な人に向けて電話とメールでのサポートも用意しています。

オンライン購入に慣れていない人でも相談しながら選びやすい体制です。

公式ストア

販売チャネル：エレモーズ公式ストア限定購入特典対象：NFR-01シリーズ特典終了条件：先着10,000台に達し次第終了

エレモーズ公式ストアは、本体購入とあわせて関連グッズ5点をまとめて受け取れるのが魅力です。

必要なアクセサリーを最初からそろえたい人にはうれしい購入先です。

NFR-01シリーズは、免許不要で使える移動手段を探している人に、着座できる安心感と扱いやすさを届けてくれます。

ELEMOs公式ストアでは、価格重視のLiteとパワー重視のPROを比べながら、自分の生活環境に合うモデルを選べます。

無料特典が付く今は、必要なアクセサリーまでまとめてそろえやすいタイミングです。

ELEMOsが取り扱うglafit NFR-01シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. NFR-01シリーズはどこで購入できますか？

A. NFR-01 LiteとNFR-01 PROは、エレモーズ公式ストアで購入できます。

Q. NFR-01 LiteとNFR-01 PROはどう違いますか？

A. NFR-01 Liteは価格を抑えたバランス型で、NFR-01 PROは航続距離や登坂性能を強化したハイパワーモデルです。

Q. 購入特典には何が付きますか？

A. 先着10,000台限定で、電動空気入れ、エレモーズオリジナルカバー、スマホホルダー、ドリンクホルダー、グローブの5点が無料で付きます。

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