京都・南丹市で発見された子どもの遺体は、行方不明になっていた小学6年生・安達結希さんだった。警察は司法解剖を行い、「死因は不詳」「明らかな刺し傷など大きな外傷は確認されず」「死亡時期は3月下旬」と明らかにした。「めざましテレビ」（フジテレビ系）は2026年4月15日放送の「NEWSカイトウ」コーナーで詳しく解説した。

事件記者の感触「警察は何らかの大きな手掛かりは得ている」

伊藤利尋キャスターは「元埼玉県警科捜研の雨宮正欣さんは、（死因不詳の）考えられる理由を2つ上げてくださいました。1つめは遺体の状態がよくないために判断できなかったのではないか。もう1つは、頭蓋骨の骨折など死因につながる目立った傷がなかったため、不詳という発表になったのではないかということでした」と伝えた。

ゲスト解説の平松秀敏・フジテレビ解説副委員長は「事件記者として言わせてもらうと」として、「司法解剖の直後は、『死因は不詳です』『目立った外傷はありません』とよく言うんですよ。遺体の精査が済んでいない段階では、そういう表現で発表するんです。ただ、（今回も）何らかの大きな手掛かりは得ているはずなんです」と説明した。

「警察は手の内をさらしにくいから、こういう表現にしてる」

伊藤キャスターは「（警察は）発表されていない何かをつかんでいると......」とうなずき、「『事件性はすぐにあるとも言えない』という発表なんですが」と平松記者に解説を求めた。

「煮えきらないですねえ。でも、捜査1課が入っている時点で、事件であることはほぼ間違いない。なぜ、こんな煮え切らない表現かというと、おそらく、もう犯人との間で駆け引きが始まっていて、手の内をさらしにくいから、こういう表現にしてるんだと思います」と平松記者は読む。

ということは、捜査当局は犯人を絞りこんでいるということだ。平松記者は「きょう（15日）以降、一気に事件捜査という意味では進展する可能性があるのではないかと思ってます」と言い切った。

京都府警は15日午前、安達さんの自宅の家宅捜査を始めた。

（シニアエディター 関口一喜）