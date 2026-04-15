この先2週間は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。最高気温も平年より高めの日が多く、19日(日)頃からは西日本や東日本を中心に25℃以上の夏日となる所もありそうです。東京都心は19日(日)に27℃まで上がるなど、季節外れの暑さになるでしょう。熱中症など体調管理にはご注意ください。

19日は東京都心で27℃ 東〜西日本は暑くなる日も

4月16日(木)〜22日(水)の1週目は全国的に晴れる日が多い一方、前線や低気圧の影響を受ける期間もありそうです。特に北日本や東日本では20(月)〜21日(火)に急な雨に注意が必要です。21日(火)頃は寒気が強まるため、北海道の山沿いは雪が降る可能性もあります。





全国的に平年より気温が高めで、東京都心・名古屋・大阪・福岡など東日本や西日本では最高気温25℃以上の夏日となる日もあるでしょう。特に東京は19日(日)以降に27℃まで上がる予想で、季節外れの暑さとなりそうです。北日本も気温が高い傾向で、仙台は20℃くらいの日が続き、札幌でも19日(日)以降は20℃近くまで上がる見込みです。

24日〜25日頃は雨風強まる

4月23日(木)〜28日(火)の2週目は、期間の前半に発達する低気圧の影響を受けそうです。特に24日(金)〜25日(土)は九州〜東北の各地で雨や風が強まり、荒れた天気となる可能性があります。26日(日)からは晴れる所が多いですが、東北や北海道は雨の降る日もあるでしょう。



全国的に気温の高い状態が続きそうです。特に天気が回復する26日(日)頃からは東日本や西日本では最高気温が25℃前後の汗ばむ陽気となる日も多くなりそうです。北日本でも17℃〜20℃くらいまで上がる日が増え、晴れる日は過ごしやすい陽気になるでしょう。



期間を通して暑くなる日が多い東日本や西日本では、熱中症など体調管理に注意が必要です。早いうちから暑さに体を慣らしておきましょう。