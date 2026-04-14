Jリーグ明治安田J2・J3百年構想リーグ

サッカーJリーグの明治安田J2・J3百年構想リーグ第10節が12日に行われ、平和堂HATOスタジアムでレイラック滋賀がFC琉球に2-1で勝利した。試合後、ゴール裏スタンドにはサポーターに紛れて全力で勝利を喜ぶお笑い芸人の姿が。ファンからは「ん？」「普通にゴール裏民」と驚きの声が殺到した。

滋賀のホームゲームで行われたこの試合、ゲスト来場したのが「ラララライ体操」でお馴染みのお笑いコンビ、藤崎マーケットだった。

会場ではクラブの名物チャントとなっている「レレレレイ体操」を披露してスタジアムを大いに盛り上げていたが、勝利の瞬間には完全にゴール裏の一員として腕を振り上げ、声を張り上げて喜んでいた。

DAZNの中継カメラでその姿が抜かれ、実況席も大笑い。X上で反響が広がり、ファンからも「本物いる?? しかもゴール裏が馴染んでる??」「ん？」「普通にゴール裏民」「解説笑いすぎだけど、これだけ笑ってもらってお笑い芸人としては本望だろうな」「めっちゃ楽しそうで草」などコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）