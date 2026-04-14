テクニカルポイントドル円 10日線下回る
160.87 エンベロープ1%上限（10日間）
160.39 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.27 10日移動平均
159.22 21日移動平均
159.09 現値
158.96 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・基準線
158.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.68 エンベロープ1%下限（10日間）
156.89 100日移動平均
156.40 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.37 200日移動平均
159円20銭台の10日線、21日線を下回ってきており、やや軟調地合い
160.39 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.27 10日移動平均
159.22 21日移動平均
159.09 現値
158.96 一目均衡表・転換線
158.87 一目均衡表・基準線
158.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.68 エンベロープ1%下限（10日間）
156.89 100日移動平均
156.40 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・雲（下限）
153.37 200日移動平均
159円20銭台の10日線、21日線を下回ってきており、やや軟調地合い