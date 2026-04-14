160.87　エンベロープ1%上限（10日間）
160.39　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.27　10日移動平均
159.22　21日移動平均
159.09　現値
158.96　一目均衡表・転換線
158.87　一目均衡表・基準線
158.06　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.68　エンベロープ1%下限（10日間）
156.89　100日移動平均
156.40　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・雲（下限）
153.37　200日移動平均
159円20銭台の10日線、21日線を下回ってきており、やや軟調地合い