テクニカルポイントドル円 10日線下回る テクニカルポイントドル円 10日線下回る

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160.87 エンベロープ1%上限（10日間）

160.39 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.27 10日移動平均

159.22 21日移動平均

159.09 現値

158.96 一目均衡表・転換線

158.87 一目均衡表・基準線

158.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.68 エンベロープ1%下限（10日間）

156.89 100日移動平均

156.40 一目均衡表・雲（上限）

155.78 一目均衡表・雲（下限）

153.37 200日移動平均

159円20銭台の10日線、21日線を下回ってきており、やや軟調地合い

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