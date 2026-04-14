【プレデターマスク クロニクル】 4月下旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「プレデターマスク クロニクル」を4月下旬から全国のカプセル自販機（ガチャマシン）にて順次発売する。価格は1回400円。

本商品は、映画「プレデター」シリーズと「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する「プレデター」たちのシンボリックアイテムとなる「マスク」をミニチュアサイズにしたカプセルトイ。

「プレデター」は、映画「プレデター」シリーズ、および「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する異星人で、個体ごとに異なる特徴的な「マスク」がシンボリックな地球外生命体。「プレデター」関連の映画シリーズは現在8作が公開されており、今回はその中の7作品に登場するそれぞれの「マスク」が再現されたボールチェーン付きのミニチュアマスコットが登場する。

「マスク」の大きさは高さ約50mmとなっており、物理的なボリュームなど存在感たっぷりに再現されている。1987年公開の「プレデター」から2022年配信開始の「プレデター：ザ・プレイ」にわたるシリーズ7作に登場する主要な「プレデター」の「マスク」11種類がラインナップされている。

ラインナップ

JUNGLE HUNTER PREDATOR/「プレデター」（1987年）

CITY HUNTER PREDATOR/「プレデター2」（1991年）

SCAR PREDATOR/「エイリアンVSプレデター」（2004年）

CELTIC PREDATOR/「エイリアンVSプレデター」（2004年）

CHOPPER PREDATOR/「エイリアンVSプレデター」（2004年）

WOLF PREDATOR/「エイリアンズVSプレデター」（2007年）

BERSERKER PREDATOR/「プレデターズ」（2010年）

FALCONER PREDATOR/「プレデターズ」（2010年）

TRACKER PREDATOR/「プレデターズ」（2010年）

FUGITIVE PREDATOR/「ザ・プレデター」（2018年）

FERAL PREDATOR/「プレデター：ザ・プレイ」（2022年）

【プレデターマスク クロニクル】

取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

本体サイズ：縦約50mm

TM & (C) 20th Century Studios