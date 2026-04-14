AKB48メンバー、ミニスカ×ロングブーツの春コーデで脚線美際立つ「大優勝」「神スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】AKB48の岩立沙穂が、4月13日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】31歳AKB48メンバー「神スタイル」ミニスカ×ロングブーツコーデ
岩立は「Sugar nightの衣装っぽく着てみた」と記し、コーディネート写真を投稿。春らしいパステルパープルのシアーニットトップスに黒のミニスカートとオフホワイトのレースアップロングブーツを合わせた、美しい脚が際立つショットを披露している。
また、頬に手を添えてカメラを見つめる自撮りショットでは、顔周りの髪が風になびいており、「MV撮影の日を思い出すくらい 風が強かったわ」とつづっている。
この投稿は「色合いが素敵」「天使すぎる」「神スタイル」「大優勝です」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】31歳AKB48メンバー「神スタイル」ミニスカ×ロングブーツコーデ
◆岩立沙穂、脚線美際立つミニスカ春コーデ披露
岩立は「Sugar nightの衣装っぽく着てみた」と記し、コーディネート写真を投稿。春らしいパステルパープルのシアーニットトップスに黒のミニスカートとオフホワイトのレースアップロングブーツを合わせた、美しい脚が際立つショットを披露している。
また、頬に手を添えてカメラを見つめる自撮りショットでは、顔周りの髪が風になびいており、「MV撮影の日を思い出すくらい 風が強かったわ」とつづっている。
◆岩立沙穂の投稿に「大優勝です」と反響
この投稿は「色合いが素敵」「天使すぎる」「神スタイル」「大優勝です」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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