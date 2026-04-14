元大阪府警刑事で犯罪ジャーナリストの中島正純氏が１４日、「ＤａｙＤａｙ．」（日本テレビ系）に出演した。

番組では京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）が行方不明となってから３週間がたった１３日に、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかったことを取り上げた。今のところ遺体は結希さんであるかは分かっていない。

結希さんは先月２３日に行方不明となり、同２９日に通学用リュックサック、今月１２日に結希さんのものと似た靴がそれぞれ別の場所から見つかっていた。中島氏は「この状況から見ると第三者が介在していると思わざるを得ない。何者かが置いたんじゃないかと思います」と指摘した。

コメンテーターのアンミカが「（第三者が）もし関わっているとしたら、点在した場所に靴やバッグがご遺体と関係あるか分からないんですけど、どういった可能性が考えられるんですか？」と質問。

中島氏は「これすべての舞台は園部なんですよね。もし第三者が関わっているんであれば、別に北海道から沖縄までどこでもよかったわけですよ。山もあれば川もあれば海もある。どこに投棄してもよかったワケですけど、なぜ園部か。しかも投棄しに行く時には目立ちますよね？ この時間は人がいないとか分かっているとか。ここは田んぼがあって農作業をしている方が昼しかいないから夜は大丈夫とか。そういうことが分かっている人物じゃないかなと思う。それを考えると、園部という地区に精通している人物じゃないかと思う」と解説した。