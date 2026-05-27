NVIDIAが2026年5月26日にGPUドライバーのバージョン610.47をリリースしました。リリースに合わせて公開されたリリースノートには設定アプリ「NVIDIAコントロールパネル」のサポート終了が明記されています。007 First Light GeForce Game Ready Driver Releasedhttps://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/007-first-light-geforce-game-ready-driver/NVIDIAコントロールパネルはNVIDIAのGPUドライバーと同時にインストールされる