ローマとアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラが、2028年夏まで契約を延長するようだ。27日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。ディバラについてはこれまで、自身の給与を大幅に減らしてでもローマにとどまる意向であるとされてきた。スキーラ氏によると、ディバラは年俸250万ユーロ（約4億6000万円）に加えボーナスという条件で、ローマと2028年6月まで契約を延長する見込みとのこ