宿泊施設「山古志の宿あまやちの湯」（新潟県長岡市）が運営するキャンプ場で、水道の蛇口やかまどの網などが大量に盗まれる被害が発生した。【写真】炊事場の水道の蛇口11個が全部なくなっていた被害が判明したのは、今シーズンの営業再開を目前に控えた5月17日。Xに投稿された“悲報”には驚きと怒りの声が相次ぎ、「山の中でも盗難が起きる時代なのか」と波紋が広がっている。投稿したのは、同施設の公式Xアカウント「山古志