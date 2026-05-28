お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）に出演。交際が報じられていたフリーアナウンサーの今川菜緒（29）との結婚を発表した。番組後半、リリーは突然「あとね、結婚しました」とサラっと報告。盛山晋太郎が「結婚したって言った？」と聞くと「この前ね、紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届けの証人となった盛山も「やっとで