小さいころから「姉が私より先に時間や感情を経験している」と感じていたという女優の唐田えりかさん。「努力をする」ということ、「悲しい」ということ、そして「好き」ということ。４つ年上のお姉さんが自分の何年か先を生きて、感情を経験しているのをずっと見てきたと言います。身近に年上の家族がいるあたたかさ、心強さを綴ります。写真は、福江島の鬼岳で写真家の阿部裕介さんに撮り下ろしていただきました。縄跳びにスパル