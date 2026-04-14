ユトリは大幅高、「Ｈｅｒ ｌｉｐ ｔｏ」運営企業を完全子会社化 ユトリは大幅高、「Ｈｅｒ ｌｉｐ ｔｏ」運営企業を完全子会社化

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ｙｕｔｏｒｉ<5892.T>は大幅高。１３日取引終了後、５１％の持ち分を保有する子会社ｈｅａｒｔ ｒｅｌａｔｉｏｎ（ハートリレーション）について、残りの持ち分を全て取得し完全子会社化すると発表した。ハートリレーション代表取締役の小嶋陽菜氏（持ち分４５．５０％）を含む５人から取得する。取得額は１９億６０００万円。アパレルブランド「Ｈｅｒ ｌｉｐ ｔｏ」など複数のブランドを運営し、高い収益性を持つ同企業の利益成長を取り込む狙いがある。今後の収益押し上げ効果を期待した買いが入っている。



なお、あわせて小嶋氏を引受先とする５万３６００株の新株式発行を行う。小嶋氏のユトリに対するハートリレーション株の譲渡代金債権のうち、一部を現物出資の目的である財産として実施するもの。これによる資金調達はない。



出所：MINKABU PRESS