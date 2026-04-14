ザンクト・パウリMF藤田譲瑠チマがイエローカードを受けた

ドイツ1部ザンクト・パウリは4月11日に行われたバイエルン・ミュンヘンに0-5と大敗した。

後半7分に日本代表MF藤田譲瑠チマがバイエルンのフランス代表MFミカエル・オリーズを倒してイエローカードを受け、累積5枚目により現地時間18日に開催される次節ケルン戦は出場停止となった。この不用意なファウルにアレクサンダー・ブレッシン監督は「我々が目指すプレーとはかけ離れていた」と苦言を呈した。

7試合連続先発出場の藤田は守備的MFで先発出場するも、ドイツ王者の攻撃に圧倒された。後半7分にオリーズとマッチアップした藤田は、ドリブルを仕掛けた相手を倒してイエローカードを受けた。その後、藤田のファウルから得た直接フリーキックから、バイエルンのドイツ代表MFレオン・ゴレツカのヘディングにより2失点目を許した。失点のきっかえを与えてしまった藤田は、イエローカードの累積により次節出場停止となった。

ドイツ紙「ビルド」は24歳MFの不用意なファウルや振る舞いを指揮官が批判したと報じた。ブレッシン監督は「彼の態度、消極的な動きが気に入らなかった。我々が目指すプレーとはかけ離れていた」と批判した。

試合後のミックスゾーンを通過した藤田は報道陣の取材を拒否し、誰とも目を合わせないようにロッカールームへ入ったと同紙は伝えた。チームは現在18チーム中16位と残留争いをしており、15位ブレーメンとの勝ち点3差と苦しんでいる。主力である藤田の次節出場停止は、チームにとって大きな打撃となっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）