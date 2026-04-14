お笑いコンビ「共犯者」の洋平(本名・鈴木洋平)さんが、10日に急逝していたことが13日に分かった。26歳。所属していた松竹芸能が公式サイトに文書を掲載して発表した。



【写真】急逝したお笑いコンビ「共犯者」の洋平さん

公式サイトでは「弊社所属の共犯者 洋平(本名：鈴木洋平)が、2026年4月10日(金)、急逝いたしました」と知らせた。突然の訃報に「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」と悼んだ。



死因については「現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と公表。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と結んだ。また「ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます」と注意喚起した。



共犯者は芸歴6年目のお笑いコンビ。メンバーは国京(くにきょう)と、洋平さん。洋平さんは金髪リーゼントという特徴的な髪形がトレードマークだった。2025年のM-1グランプリでは準々決勝まで進んでいた。13日に東京・下北沢で開催されるお笑いライブにも出演予定だったが、前日の12日に急きょライブ自体の中止が発表されていた。洋平さんの最後のSNS投稿は、亡くなった当日の10日に「本日19時より 下北にて お世話になります」と報告した、ライブ出演の予告ポストだった。



（よろず～ニュース編集部）